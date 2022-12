Do maja zostało jeszcze kilka miesięcy. Ale wiemy, że wielu z Was myśli o janowieckim parku często w czasie zimowej przerwy. Mamy dla Was uśmiechnięty powód do kolejnych rozmyślań.

Magiczne Ogrody Janowiec to oryginalny rodzinny park tematyczny. Powstał w oparciu o autorską baśni. Położony jest w sąsiedztwie Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca, nad którym dumnie wznosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Połączenie pięknego ogrodu, który porasta milion kwiatów, krzewów i drzew ze światem baśni stanowi o unikalności tego miejsca. Wielu miłośników Magicznych Ogrodów czeka na początek maja, kiedy bramy parku znów się otworzą.

Planujemy odwiedziny

Czy warto pomyśleć o zakupie biletu do Magicznych Ogrodów już dzisiaj ? Stali bywalcy robią to często. Mają wtedy pewność, że nic nie popsuje ich planów. Co widzisz jak pomyślisz dziś o Magicznych Ogrodach ? Najpewniej przepiękne miejsce wypełnione kwitnącymi roślinami. Już dziś możesz wybrać sobie czas, który będzie dla Ciebie najbardziej atrakcyjny. Czy będzie to kwietniowy czas pięknych tulipanów,

wspaniałych piwonii czy królewskich róż.

Promocja dla każdego