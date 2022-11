W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli już czuć klimat świąt Bożego Narodzenia. A to za sprawą wystawy ozdób świątecznych, które przygotowali podopieczni stalowowolskiego Dziennego Domu Seniora+.

Do tej pory prace seniorów wykonywane podczas warsztatów można było oglądać w ich wspólnym domu. Tym razem jednak uczestnicy zajęć postanowili pokazać swój talent szerszej publiczności i skorzystali z zaproszenia dyrektora MBP w Stalowej Woli.

– Ta wystawa bożonarodzeniowa zorganizowana jest po raz pierwszy poza naszą placówką. Bardzo się z tego względu cieszymy, ponieważ chcieliśmy pokazać prace naszych uczestników, którzy już praktycznie od września starali się jak najpiękniej wykonać ozdoby choinkowe, kartki bożonarodzeniowe. Zachęcaliśmy seniorów do tego, żeby zarówno manualnie jak i też pomysłowo włączyli się w organizację tej wystawy. Na daną chwilę w Dziennym Domu Seniora+ jest 45 uczestników, to spora liczba i seniorzy naprawdę aktywnie spędzają u nas czas między innymi robiąc tak piękne rzeczy jak kartki, bombki, czy ozdoby choinkowe – mówiła Małgorzata Gotfryd, kierownik Dziennego Domu Seniora+ w Stalowej Woli.

Swoje tegoroczne prace seniorzy wykonywali pod okiem instruktora terapii zajęciowej Jolanty Siwak.

– Wszystkie prace są wykonane od podstaw. Możemy zobaczyć bombki, choinki, aniołki, bukiety, krasnale, kartki wykonywane różnymi technikami jak haft krzyżówkowy, quilling, czy wycinanki. Poziom trudności jest dostosowany do wieku uczestników, do ich zdolności, do tego co lubią robić. Podczas takich warsztatów okazuje się, że wielu seniorów jest uzdolnionych artystycznie. Wcześniej wiadomo, że takie osoby były zajęte pracą, wychowywaniem dzieci i to nie pozwalało im na to, żeby usiąść gdzieś sobie w kąciku i robić coś właśnie takiego co wycisza, daje dużo radości. A przychodząc do nas, na terapii zajęciowej są odkrywane prawdziwe talenty – mówi Jolanta Siwak.

Z tego, że przez najbliższe dni mieszkańcy miasta mogą oglądać w bibliotece te piękne ozdoby najbardziej ciszą się ich autorzy.

– Jestem w szoku, że udało mi się przygotować tyle ozdób. Wykonałam sześć baniek i około 15 kartek, aniołka, choinkę. Także pracy miałam dużo i nawet nie wiem kiedy to wszystko zrobiłam. Przy dzieciach nie miałam za dużo czasu, żeby zająć się takimi rzeczami, dlatego teraz się spełniam w tym kierunku – mówi Ewa Nieckarz.

Z kolei pani Jadwiga Blajer nie wyobraża sobie teraz swojego dnia bez odwiedzenia domu seniora.

– Do Domu Seniora+ uczęszczam od 3 lat. Zajęcia manualne bardzo przypadły mi do gustu. Takie warsztaty uczą nas cierpliwości przede wszystkim. W ogóle to jest me szczęśliwa, że mogę tu przychodzić, że nie muszę siedzieć tylko w domu. Mam motywację do tego, żeby wstać, ubrać się i wyjść. Personel jest tak serdeczny, okazuje nam tyle dobroci, że przychodzę tu z przyjemnością – mówi Jadwiga Blajer.

Wystawa w MBP dostępna będzie do 9 grudnia. Po jej zakończeniu kartki zostaną wysłane do osób, które współpracują z Dziennym Domem Seniora+. Z kolei choinki, aniołki trafią do przedszkoli, domów dziecka i charytatywne licytacje.