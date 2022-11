We wtorek 29 listopada w auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą Mitutoyo, połączone z otwarciem nowej pracowni pomiarowej w Laboratorium Metrologii WMT.

– Pomogliśmy wyposażyć pracownię metrologiczną tak aby studenci mieli dostęp do najnowszych rozwiązań, jeżeli chodzi o współrzędnościowe pomiary na naszej maszynie, jak również na stanowiskach do pomiarów ręcznych, tak żeby mogli nauczyć się tego, jak w obecnych czasach wyglądają pomiary zarówno na produkcji jak i w laboratorium. W momencie kiedy ktokolwiek, cokolwiek produkuje, aby sprawdzić czy dana cześć, dana rzecz, dane urządzenie, zostało wyprodukowane tak jak było to w założeniach, musimy to sprawdzić z rysunkiem technicznym, z dokumentacją. W momencie kiedy tolerancje takiego urządzenia czy też takiej części schodzą w okolice tysięcznej części milimetra w tym momencie pojawiamy się my, to jest nasza domena – mówił Jakub Ruszkowski, wiceprezes Mitutoyo Polska.

To nie pierwsza współpraca firmy Mitutoyo z uczelnią wyższą, na swoim koncie mają już współpracę m.in. z AGH w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Politechniką Koszalińską czy Politechniką Gdańską.

– To laboratorium, które zostało sfinansowane przez Mitutoyo, będzie miejscem w którym będziemy mogli, jako Politechnika Rzeszowska Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli zbudować trochę więcej kompetencji, zarówno własnych na potrzeby nauki, ale też dla naszych studentów. Zapotrzebowanie na inżynierów, absolwentów Wydziału Mecahniczno-Technologicznego w Stalowej Woli jest bardzo duże i naszym zadaniem jest sprostać temu zapotrzebowaniu w dwojaki sposób. Po pierwsze budować infrastrukturę, dzięki której studenci będą zdobywali swoje wykształcenie na najwyższym, możliwym poziomie. Naszym drugim zadaniem jest zachęcanie młodzieży ze Stalowej Woli i okolic do studiowania w Stalowej Woli ponieważ jest to miejsce, które daje olbrzymie możliwości rozwoju na przyszłość – mówił prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Z pracowni korzystać będą mogli nie tylko studenci, ale też okoliczne firmy. – Po uruchomieniu tejże pracowni, nie tylko studenci, ale też i firmy lokalne, czy nawet lokalni rzemieślnicy, będą mieli okazję czy też szansę sprawdzenia swoich produktów czy też przetestowania swoich procesów, przetestowania chociażby swoich urządzeń na tym sprzęcie – mówił Jakub Ruszkowski.

Koszt wyposażenia pracowni to około pół miliona złotych. Pomieszczenie pod laboratorium pomogło przygotować miasto.

– To bardzo dobra wiadomość dla Politechniki Rzeszowskiej, dla Stalowej Woli, że nasz wydział wzmacnia się o tak nowoczesne laboratorium. Chciałbym podziękować firmie Mitutoyo Polska za tak znaczące wsparcie naszej politechniki, za pokazanie, że tu w takiej miejscowości jak Stalowa Wola, pojawia się kolejny nowoczesny sprzęt, który wzmacnia tę ofertę, który jednocześnie pokazuje wszystkim przyszłym studentom tutaj w Stalowej Woli, że wcale nie trzeba wybierać największych ośrodków miejskich, tych może najbardziej prestiżowych ośrodków, dlatego, że w Stalowej Woli jest Politechnika Rzeszowska, która ma tą wielką wartość, jaką jest kształcenie praktyczne, jaką jest możliwość tutaj na miejscu kształcenia się na najnowocześniejszych sprzętach, urządzeniach – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.