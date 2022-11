Drugi dom i nową rodzinę zyskali samotni seniorzy z Ulanowa dzięki otwarciu Dziennego Domu Senior+. To miejsce, w którym oprócz profesjonalnego i miłego personelu, na seniorów czekają atrakcyjne zabiegi i zajęcia aktywności ruchowej. Oficjalne przecięcie wstęgi odbyło się 28 listopada.

– To miejsce przede wszystkim dla osób samotnych, takich, które w domu nie mają się do kogo odezwać, potrzebują wyjścia, wsparcia, żeby przyjść porozmawiać. Organizujemy dla nich różne zajęcia plastyczne, muzyczne. Wszystko dostosowujemy do potrzeb naszych osób. W planach mamy doposażenie sali ćwiczeń, bo ważna jest dla nas rehabilitacja naszych seniorów – mówiła kierownik placówki Izabela Łepko-Kruk.

Oferta Dziennego Domu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, samotność czy niepełnosprawność wymagają wparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

– Kiedy przyszłam tu jako kierownik obawiałam się, że będzie problem ze skompletowaniem grupy, bo to jednak małe miasto i być może nie będzie takiego zainteresowania. Jednak komplet 15 osób bardzo szybko się znalazł. Jest też lista rezerwowa, dlatego mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zwiększyć liczbę uczestników – dodała Izabela Łepko-Kruk.

Seniorzy mogą liczyć między innymi na zajęcia rehabilitacyjne, spotkania ze specjalistami, warsztatowe działania kulinarne, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, gry i zabawy towarzyskie. Wszyscy uczestnicy zajęć mają też zapewniony ciepły posiłek.

Pierwsi seniorzy przekroczyli próg ulanowskiego domu 10 października. Oficjalne otwarcie odbyło się jednak 28 listopada. Udział w nim wzięło wielu zaproszonych gości w tym wicestarosta niżański Adam Mach, który pogratulował wszystkim, którzy zabiegali o utworzenia tego miejsca, udanej inwestycji.

To, że seniorzy przychodzą do tego domu z uśmiechem i radością, potwierdzają sami uczestnicy.

– Po śmierci męża zostałam sama w domu i nie wiedziałam co ze sobą mam zrobić. Jak się tylko dowiedziałam, że powstaje taki dom, to od razu złożyłam podanie i jest bardzo zadowolona. Spędzam tu dzień. Spotykamy się, rozmawiamy, jemy wspólnie obiad. I jak to seniorzy śpiewamy razem, można tu też sobie pojeździć na rowerkach i wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych – mówiła Stanisława Czarnota z Ulanowa.

Podczas oficjalnego otwarcia Domu Seniora+ nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi, gratulacji, występów artystycznych i poczęstunku. Placówkę poświęcił proboszcz parafii w Ulanowie ks. Kazimierz Żyłka.

Całkowita wartość projektu zrealizowana przez Gminę i Miasto Ulanów wyniosła 437 tys. 283 zł przy dofinansowaniu z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 318 tys.