W październiku 2021 roku informowaliśmy, że plany miasta względem modernizacji ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli są następujące, rok 2023 ma być czasem na przygotowanie projektu technicznego planowanej modernizacji, rzeczowa realizacja miałaby nastąpić w 2024 roku. Po ogłoszeniu przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego planów budżetowych na 2023 rok dostaliśmy zapytania od czytelników czy zapowiedzi z 2021 roku mają odzwierciedlenie w planie finansowym miasta na przyszły rok.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. – W ramach budżetu miasta mamy takie jedno duże, ogólne zadanie to jest ponad pół miliona złotych na przygotowanie projektów dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych. W ramach tego budżetu realizujemy właśnie projekty techniczne dróg, które są przewidziane do przebudowy w ramach środków zewnętrznych. I ulica Wańkowicza jest kolejną, którą chcielibyśmy zgłaszać do przebudowy – mówił włodarz miasta.

Zakres przewidzianych tam prac jest bardzo duży i będzie polegał nie tylko na poprawie nawierzchni, ale także na przebudowie całej konstrukcji drogi wraz z wymianą dogłębną znajdujących się tam sieci.

– Jest to duży zakres, wyliczany na dzisiejsze kwoty na około 7 do 9 mln zł dlatego musi być to zadanie objęte dofinansowaniem zewnętrznym. Prace projektowe będą się toczyły w ramach, środków które są przewidziane w budżecie na ten cel. Chcielibyśmy aby w 2023 roku projekt był, tak aby zadanie było przygotowane do dofinansowań, do realizacji w 2024 roku – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Lokatorzy budynków mieszczących się przy ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli czekają na remont tej drogi, narzekają bowiem na stan nawierzchni drogi. Skarżą się, że wielokrotnie łatana ulica jest nierówna, a wystające pokrycia studzienek kanalizacyjnych negatywnie wpływają na komfort jazdy.