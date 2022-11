Początek grudnia to idealny moment na wspólnie spędzony czas w rodzinnym gronie i filmowe emocje na dużym ekranie. W tym roku Mikołajki w kinach Helios zaczynają się wcześniej, bo już w najbliższy weekend: 3 i 4 grudnia. Tradycyjne mikołajkowe seanse z konkursami odbędą się także we wtorek, 6 grudnia.

Na widzów będą czekały aż cztery różnorodne propozycje. Pierwsza z nich to premierowy „Wielki zielony krokodyl domowy”. Rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, a ich syn z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje śpiewającego krokodyla, który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i… mieszka na strychu ich domu.

„Dziwny świat” to natomiast najnowsza propozycja ze studia Disney. Ta animacja zabierze widzów w podróż po niezbadanej krainie, w której fantastyczne stworzenia czekają na powrót rodziny Cladów – legendarnych odkrywców – z ich ostatniej i zdecydowanie najważniejszej misji.

„Kierunek: Księżyc!” to przygoda, która pokazuje, że czasami lepiej posłuchać młodszej siostry. Pewnej nocy Piotrek odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała pomóc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu robaczkowi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, musi udać się za nią na Księżyc!

Film „Uwolnić Poly” przedstawia pełna ciepła i wzruszeń historia Cecile, która wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miasteczka. Kiedy w okolicy pojawia się objazdowy cyrk, Cecile jest nim zachwycona, a szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly – kucyka o niesamowitych zdolnościach.

„Mikołajki jak z bajki” w kinach Helios zbliżają się wielkimi krokami! Bilety na seanse dostępne są w kasach kin w całej Polsce, a także na stronie www.helios.pl/mikolajki2022 oraz w nowej aplikacji mobilnej. Do zobaczenia na grudniowych pokazach!

