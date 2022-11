– Jest to historyczny moment, ponieważ kwota jaką dostaliśmy na nasze ważne zadania jest historycznie duża. Udało nam się rozstrzygnąć przetarg i dzisiaj chcemy podpisać umowę – mówił Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. A chodzi tutaj o kanalizację sanitarną w miejscowościach Kopki i Przędzel, której budowa pochłonie blisko 17 mln złotych.

28 listopada w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem burmistrz Waldemar Grochowski spotkał się między innymi ze skarbnikiem gminy, przedstawicielami firmy Sanitex z Tryńczy (wykonawcą zadania) i sołtysami wsi Kopki i Przędzel, by podpisać umowę na realizację inwestycji, która jest wyczekiwana przez mieszkańców tych dwóch miejscowości.

Pieniądze na ten cel w większości pochodzą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, dlatego w spotkaniu udział wziął również wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Cieszę się, że gmina Rudnik nad Sanem pozyskuje tak ogromne środki finansowe. Będą one służyć do realizacji inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców. To bardzo ważne, żeby środki finansowe, które są dystrybuowane przez rząd, które trafiają właśnie do Polski lokalnej, były wykorzystywane na takie inwestycje, które poprawiają jakość, warunki i standard życia, a kanalizacja taką infrastrukturą bez wątpienia jest. Cieszę się z tego powodu, że kolejne dwie miejscowości będą skanalizowane i po zakończeniu tej inwestycji mieszkańcy będą mieli dostęp do tych wszystkich dóbr, do których w XXI wieku dostęp mieć powinni – mówił Weber.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę łącznie 9 przepompowni, 16,1 km sieci grawitacyjnej oraz 3,2 km sieci tłocznej. Dzięki temu możliwość przyłączenia do sieci uzyska łącznie około 361 gospodarstw domowych.

Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie liczby domostw i podmiotów gospodarczych objętych systemem kanalizacji, co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy. Jak dodaje burmistrz Grochowski, wzrośnie także poziom warunków związanych z mieszkalnictwem i prowadzeniem działalności gospodarczej w miejscowościach objętych inwestycją.

Całkowity koszt zadania wyniesie 16 mln 750 tys. złotych. Gmina Rudnik otrzymała z rządowego programu „Polski ład” dofinansowanie w wysokości 13 mln złotych. Pozostała kwota to środki własne gminy.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 25 października 2024 roku.