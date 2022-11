Wojewoda podkarpacka nie wniosła wniosku o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nadania jednej z ulic w Stalowej Woli imienia Zdzisława Malickiego. Tym samym sprawa ta została definitywnie zamknięta. W przyszłym roku na rondzie w ciągu tej ulicy ma stanąć totem z biogramem życia i zasług dyrektora Malickiego (1928-2020) dla Stalowej Woli.

Przypomnijmy: 10 listopada 2021 r. Rada Miejska Stalowej Woli podjęła uchwałę o nadaniu ulicy łączącej ul. COP z ul. Solidarności imienia Zdzisława Malickiego, wieloletniego dyrektora naczelnego Huty Stalowa Wola, człowieka bardzo zasłużonego zarówno dla rozwoju tego zakładu, jak i samej Stalowej Woli. Wnioskował o to w marcu 2020 r., zaraz po śmierci dyrektora, stalowowolski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Ale Instytut Pamięci Narodowej negatywnie zaopiniował ten pomysł. Jego zdaniem, byłoby to zabronione przez ustawę propagowanie ustroju komunistycznego, gdyż Zdzisław Malicki był członkiem PZPR i posłem na Sejm PRL. Jednocześnie IPN zastrzegł się, że przedstawiona opinia nie odnosi się do działalności zawodowej i społecznej Zdzisława Malickiego.

Sąd: Malicki nie symbolizował komunizmu

Uchwałę Rady Miejskiej Stalowej Woli wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a ten prawomocnie oddalił ją 30 sierpnia br.

Orzekł on, iż zakaz upamiętnienia w przestrzeni publicznej „nie obowiązuje w odniesieniu do każdej osoby, która w czasie sprawowania władzy w latach 1944 – 1989 przez rząd Polski niesuwerennej była związana z tą władzą i podejmowała działania polityczne, społeczne czy gospodarcze, ale chodzi w nim tylko o takie osoby, które ten system sprawowania władzy symbolizują”. W ocenie sądu, przypadek Zdzisława Malickiego nie wypełniał tego drugiego warunku.

– W przedmiotowej sprawie skarżący Wojewoda Podkarpacki nie wykazał takich związków i takiego znaczenia osoby Zdzisława Malickiego, że byłby ona osobą system komunistyczny symbolizującą – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd podkreślił też, że „samo wykazanie, że Zdzisław Malicki pełnił funkcję członka egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, czy też był odznaczony orderem Sztandaru Pracy nie jest wystarczające (…) do przyjęcia, że symbolizuje on ustrój komunistyczny”.

Wojewoda uznaje wolę społeczności lokalnej

Wojewodzie pozostała tylko kasacja do NSA. Do tego potrzebne było pisemne uzasadnienie wyroku. Gdy zostało sporządzone i doręczone, wojewoda postanowiła jednak nie występować z wnioskiem kasacyjnym.

– Wojewoda podtrzymuje swoją opinię na temat Zdzisława Malickiego, która została zawarta w skardze, jak również podziela zastrzeżenia Instytutu Pamięci Narodowej. Niemniej jednak, uznając wolę społeczności lokalnej, wyrażoną w stosownej i jednogłośnej uchwale Rady Miejskiej Stalowej Woli, nie podejmuje dalszych kroków prawnych – powiedział „Sztafecie” Michał Mielniczuk rzecznik wojewody podkarpackiej.

Czy to prezydent przekonał wojewodę?

Wcześniej radna Stalowej Woli Joanna Grobel-Proszowska apelowała do prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego, by ten interweniował w tej sprawie u wojewody podkarpackiej (oboje są z PiS), tak by ta nie wnosiła kasacji. Czy prezydent rozmawiał z Ewą Lenart o sprawie ulicy Malickiego?

Lucjusz Nadbereżny nie chciał nam odpowiedzieć na to pytanie.

– Cieszę się, że sprawa jest już zakończona, że tok administracyjny i badanie całej sprawy się zakończyły, i możemy przystąpić do realizacji uchwały rady miejskiej o nadaniu ulicy imienia Zdzisława Malickiego – usłyszeliśmy od prezydenta.

Nie tylko tabliczki…

Jak więc będzie to zorganizowane i kiedy? (1 marca 2023 r. przypada 3. rocznica śmierci, a 20 kwietnia – 95. rocznica urodzin dyrektora Malickiego).

– Wchodzimy w rok 85-lecia Stalowej Woli, 1938-2023, więc będziemy chcieli uzgodnić z inicjatorami tego pomysłu, jak to zorganizować. Bo nie chodzi tylko o same tabliczki z nazwą ulicy Zdzisława Malickiego. Rozmawialiśmy już o formie totemu, który stanąłby przy rondzie obok spółki Miasta. Myślimy o ładnie zaprojektowanym totemie, z krótkim biogramem życia i zasług dyrektora Zdzisława Malickiego dla Stalowej Woli i Huty – powiedział „Sztafecie” prezydent Nadbereżny.

Dyrektor Zdzisław Malicki zmarł 1 marca 2020 r., w wieku blisko 92 lat i spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. Dyrektorem Naczelnym Huty Stalowa Wola był w latach 1965-1982.