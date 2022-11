Drużyna Sympatycznych Nisko zwyciężyła w turnieju finałowym Wojewódzkiego Pucharu Polski w futsalu. W spotkaniu o pierwsze miejsce pokonali Gminny Klub Sportowy Futsal Zarzecze. Trzecie miejsce zajęła Serwatka Futsal Team Żabno.

Turniej rozgrywany był w hali sportowej w Błażowej. Wystąpiło w nim 12 drużyn, podzielonych na cztery grupy. Sympatyczni trafili do grupy B, którą wygrali po dwóch zwycięstwach, nad Old Boys Dynów 1:0 (Cupak) i JKS-em Jarosław 2:0 (Cupak, W.Tofil).

Serwatka Żabno (grupa C) rozpoczęła rywalizację od dwóch remisów 1:1, z Odbojami Stali Sanok (Zelek) i Politechniką Rzeszów (Szymanek). Serwatka i Sympatyczni awansowali do fazy pucharowej z pierwszych miejsc.

W ćwierćfinałach obydwie nasze drużyny trafiły na swoich przeciwników grupowych (tak zadecydowało losowanie). Mecz Serwatki z Politechniką ponownie zakończył się remisem, tym razem bezbramkowym, a o tym, że w półfinale zameldowała się ekipa z Żabna zadecydowały lepiej wykonywane rzuty karne (3:2).

Także w meczu Sympatycznych z Old Boys Dynów padł remis 1:1 (Cupak) i o tym, która drużyna znajdzie się w najlepszej czwórce turnieju rozstrzygnęły karne. Szczęście było przy Sympatycznych, wygrali konkurs „jedenastek” 4:3 i to oni zameldowali się w półfinale. Czekali tu na nich gospodarze turnieju – Tigers Royal Błażowa. Kilka sekund przed końcem, przy stanie 1:1 (gol G.Tofil), jeden z piłkarzy z Błażowej tak niefortunnie interweniował pod swoją bramką, że przelobował swojego bramkarza i tym samobójczym trafieniem zapewnił Sympatycznym awans do finału.

W drugim półfinale Serwatka uległa GTS Futsal Zarzecze 0:1. W spotkaniu o trzecie miejsce team z Żabna pokonał rzutami karnymi Tigers Royal Błażowa 2:0. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1 (Kaczmarczyk).

W finale Sympatyczni Nisko pewnie pokonali GKS Zarzecze 3:0 (Pchełka, Cichoń, Kutyła) i będą wkrótce reprezentować Podkarpacie Podkarpacie w I rundzie Pucharu Polski w futsalu. Ich rywalem w drodze do kolejnej rundy będzie Wisła Opatowiec (drużyna II ligi futsalowej województwa świętokrzyskiego). Niżanie będą gospodarzem tego meczu.

Sympatyczni Nisko wrócili z Błażowej nie tylko z okazałym pucharem za drużynowe zwycięstwo, ale także z nagrodami indywidualnymi. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Patryk Drzymała, a najlepszym zawodnikiem Sylwester Kutyła.