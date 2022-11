Marek Gołębiowski, Michał Łokaj i Piotr Nieradka – uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zdobyli brązowy medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2022. Przed konkursowym jury chłopcy zaprezentowali „Cyfrowy procesor dźwięku”.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2022” odbyła się już po raz 16. To największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa, zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W tym roku w trakcie wystawy zaprezentowano rozwiązania, między innymi z: Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Mołdawii i Tajlandii.

Polscy wynalazcy przedstawili rozwiązania z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną realizację.

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – Piotr Nieradka, Michał Łokaj i Marek Gołębiowski – w związku z uzyskaniem statusu laureata konkursu „Młody Innowator” 2021/2022 mogli wziąć udział w tegorocznej wystawie. Zaprezentowali wynalazek „Cyfrowy procesor dźwięku”. Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel RCEZ mgr inż. Marian Chrapko.

– Składa się on z zespołu układów pracujących z pamięciami dynamicznymi 4164. Praca została wykonana w dwóch wersjach, dydaktycznej i użytkowej. To pomoc dydaktyczna, dla uczniów naszej szkoły, aby mogli poznać zasadę działania np. przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, wzmacniaczy operacyjnych, filtrów aktywnych. Praca została wykonana w celu wykorzystania jej do tworzenia efektów dźwiękowych, takich jak pogłos czy echo. Możemy na podstawie badań wywnioskować, że projekt przez nas zrobiony może konkurować ze sprzętem tej samej klasy wykonany przez specjalistyczne firmy, a kosztorys pokazał, że jest on tańszy od sprzętów już gotowych – wyjaśniają autorzy wynalazku.

Międzynarodowe jury doceniło pomysłowość uczniów RCEZ przyznając im brązowy medal i dyplom. Udział w tym wydarzeniu dał trzem młodym wynalazcom również możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.