– Wspólnie zaprojektujmy zielone centrum Stalowej Woli – pod takim hasłem 22 listopada rozpoczął się w Bibliotece Miejskiej cykl warsztatów z udziałem mieszkańców. To zielone centrum ma zaprojektować firma PM PROJEKT z Nowego Sącza. – Nie mamy jeszcze żadnej koncepcji, bardzo liczymy na państwa aktywność, uwagi i propozycje – mówił jej główny projektant Jarosław Biedroń.

Na to wezwanie od razu odpowiedziała jedna z uczestniczek warsztatów, Urszula Tatys. Zwróciła m.in. uwagę, że w konceptach, jakie można znaleźć na stronie internetowej PM PROJEKT, są na przykład niefunkcjonalne duże fotele i ławki-klocki bez oparć, a Stalowa Wola to przecież miasto ludzi coraz starszych, że te ławki stoją w terenie nasłonecznionym, zbyt daleko od drzew. – Ta zieleń w centrum nie ma być od kreski do kreski, wygenerowana w komputerze, ale ma być przede wszystkim przyjazna mieszkańcom – powiedziała. Podkreśliła też, że „miasto ma być w naturze, a nie w betonie”.

Inny uczestnik pytał, czy nie będzie tak, że teraz zaprojektuje się tereny zielone w centrum, a za kilka lat miasto postawi w tych miejscach jakieś budynki. Obecna na warsztatach radna Stalowej Woli Joanna Grobel-Proszowska wyjaśniła jednak, że w planie zagospodarowania dokładnie określono, gdzie może być zabudowa, a gdzie tereny zielone.

Uczestnicy warsztatów mieli odnieść się do dwóch podstawowych zagadnień: „Jak jest” (jakie jest centrum Stalowej Woli, jakie widzimy jego mocne i słabe strony, co nas tu denerwuje) oraz „Jak chcemy, żeby było” (jaką wizję Stalowej Woli mamy, o czym marzymy). W przypadku centrum stawiano też pytania o to, jak funkcjonuje się w tej przestrzeni, co nam przeszkadza w tej przestrzeni, co nam się tu podoba, a co chcemy zmienić.

Do pracy nad tymi kwestiami uczestników warsztatów podzielono na 5 grup. Okazało się, że wśród najczęściej wymienianych słabych stron centrum Stalowej Woli wymieniano właśnie brak zieleni, a także i spójności architektonicznej (np. fatalny budynek poczty), przypadkowość tzw. małej architektury, brak ławek, toalet, punktów gastronomicznych i miejsc do rekreacji, słabe odwodnienie, zbyt dużą liczbę miejsc do parkowania. Zwracano też uwagę, że większość działek na tym obszarze jest w rękach prywatnych.

Były to pierwsze z planowanych trzech warsztatów na ten temat, które realizowane są w ramach zadania: „Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w centralnej części miasta Stalowa Wola opracowana na bazie warsztatów z mieszkańcami”, stanowiącego jedno z działań projektu „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast”, realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Terem zagospodarowania obejmuje obszar między ulicami Floriańską (w stronę torów kolejowych i nieco w głąb osiedla Centralnego), Okulickiego, Popiełuszki i Alejami Jana Pawła II.

Kolejne warsztaty zaplanowano na 15 grudnia, a ostatnie na 11 stycznia 2023 r. – Mam nadzieję, że 15 grudnia nie będzie żadnego meczu reprezentacji Polski – zażartował Jarosław Biedroń, nawiązując do faktu, że pierwsze warsztaty rozpoczęły się 22 listopada o godz. 17, czyli dokładnie wtedy, gdy na mundialu w Katarze drużyna Polski przystąpiła do meczu z Meksykiem.