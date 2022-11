Został utworzony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko. O tym ważnym kroku, który przyczyni się do dalszego rozwoju dwóch województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, poinformował 25 listopada wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Przedstawił również wariant przebiegu S74, nazwany „wariantem społecznym”.

Przyszła droga ekspresowa S74 Opatów – Nisko to odcinek o długości 73 kilometrów, który przebiegać będzie przez tereny dwóch województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wybór najodpowiedniejszego wariantu przebiegu drogi S74 oparty został o wnioski z wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami i samorządami gmin, przez które przebiegać będzie ten odcinek. wybrany wariant został nazwany „wariantem społecznym”.

Poniżej film pokazujący wizualizację przebiegu S74 Opatów – Nisko

– S74 zapewni bezpośrednie połączenie z autostradą A1. To właśnie na autostradzie A1 droga S74 kończy swój bieg, a autostrada A1 to wygodne połączenie z wybrzeżem, portami morskimi i z kurortami nadbałtyckimi, ale to również doprowadzenie ruchu do zachodniej części Polski dzięki autostradzie A2. Można powiedzieć, ze całe województwo podkarpackie uzyska połączenie, które zapewni bezpośredni dostęp komunikacyjny do głównej sieci transportowej nie tylko Polski, ale tez Europy Zachodniej – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

S74 Opatów – Nisko. Zwyciężył wariant społeczny

W roku 2018 projekt drogi ekspresowej S74 został przekazany do prac przygotowawczych. Następnie ogłoszony został przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Umowa została podpisana w 2019 roku. Teraz, jak zaznacza wiceminister Weber, przyszedł czas na złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko.

– To bardzo ważny krok milowy, ponieważ pokażemy wariant, który w analizie został wybrany jako ten optymalny, jako ten najmniej kontrowersyjny, ten do którego było najmniej uwag społecznych i najmniej uwag samorządowych. Można powiedzieć, że został wybrany wariant, który popiera zdecydowana większość samorządów, które leżą w przebiegu drogi S74 miedzy Opatowem a Niskiem, a to samorządy dwóch województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wariant ten jest nazwany „wariantem społecznym”, ponieważ uwzględnia szereg uwag, propozycji, wniosków, które wpłynęły w ramach konsultacji – wyjaśnia Weber.

Przypominamy, że prace przygotowawcze na realizacją tej inwestycji zaczęły się od wykonania studium korytarzowego, w którym rozpatrywano 7 wariantów przebiegu drogi. Do dalszych prac zostały zarekomendowane 3 warianty, jako preferowany został wskazany właśnie wariant społeczny.

Popłyną rządowe miliardy

O tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości już 15 lat temu przy tworzeniu koncepcji budowy drogi ekspresowej Via Carpatia, myślał o S74 jako bliźniaczej inwestycji, mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

– Patrząc na mapę można stwierdzić, że droga ekspresowa S74 obsługuje wielką aglomerację przemysłową i społeczną, która nazywa się „czwórmiasto”, a to jest istotne aby zamieszkująca ludność w tym obszarze, gdzie jest jej ponad 350 tys., miała dobry układ komunikacyjny wewnątrz, miała dobrze zagospodarowaną przestrzeń, w sposób nowoczesny i funkcjonalny, żeby miała dobre połączenie komunikacji kolejowej i drogowej. Ta wielka aglomeracja musi się też komunikować z resztą Polski, z Europą, bo tej bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego – mówił Władysław Ortyl.

Koszt budowy odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko szacowany jest na 3 mld 400 mln złotych. Jak zapewnił wiceminister Weber, pieniądze na realizację tego zadania ma zapewnić rząd. Możliwe, że decyzja zapadnie jeszcze w tym roku.