System roweru miejskiego w Stalowej Woli będzie kontynuowany. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że środki na ten cel zostały zapisane w budżecie miasta na 2023 rok.

– Rower miejski bez wątpienia dzięki aktywnym mieszkańcom Stalowej Woli, aktywnym gościom, którzy przyjeżdżają do miasta cieszy się rekordową popularnością. Kończy się realizacja obecnej umowy, będzie przetarg. Chcielibyśmy powiększyć liczbę stacji rowerowych, chcielibyśmy powiększyć bazę rowerową, tak aby one były jeszcze bardziej dostępne, a ten sukces, ta rekordowa liczba wypożyczeń, przejechanych kilometrów jest najlepszą motywacją do tego aby ten projekt kontynuować – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W okresie od marca do października 2022 roku cykliści wypożyczali jednoślady 84 222 razy. Łącznie przejechali 162 333,89 km w czasie 1 606 704,15 minut. Wszystkich użytkowników od początku sezonu (2019-2022) było 7 647 osób, z czego 1 709 zarejestrowało się w 2022 roku.

W minionym sezonie mieszkańcy mieli do dyspozycji 120 rowerów i 12 stacji rowerowych na terenie miasta od osiedla Rozwadów po Hutnik.