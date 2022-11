Piłkarze Orła Rudnik zaprosili młodzież na piknik sportowy na terenie leśnej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Kopki. W biegach na czas leśnymi traktami wzięło udział około 50 uczestników.

Start i meta zlokalizowane były tuż przy majestatycznym 350-letnim dębie szypułkowym. Zawody zrealizowano w ramach projektu „Do lasu po zdrowie z Lasami Państwowymi”.

Przed rozpoczęciem zawodów młodzi piłkarze Orła poprowadzili rozgrzewkę. Rywalizacja biegowa odbywała się w 5 kategoriach wiekowych, na czterech dystansach, od 250 do 1000 m.. Trasy wyznaczono leśnymi traktami, przez malownicze tereny Nadleśnictwa Rudnik.

Zostaw telewizor, smartfon i komputer. Idź do lasu!

– Zawody przeprowadziliśmy na terenie ścieżki edukacyjnej. Teren jest piękny, widoki fantastyczne, są fajne trasy, idealne do biegania w ciszy i spokoju. Zachęcamy młodzież do oderwania się od komputerów, telewizora czy smartfonów, żeby spędzić trochę czasu na wolnym powietrzu, w tak pięknej scenerii – mówi Adam Konior, prezes Orła Rudnik.

Na młodych biegaczy czekały ciepłe napoje i smaczny poczęstunek – grillowana kiełbaska i pieczone ziemniaki. A jeśli ktoś nieco zmarzł, to mógł ogrzać się przy ognisku. Uczestnicy projektu „Do lasu po zdrowie z Lasami Państwowymi” mogli wziąć udział nie tylko w biegach. Chętni mierzyli się w darcie i ringo. Po zawodach najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki.

Leśne bieganie preludium do jubileuszu 100-lecia Orła

Sobotnie wydarzenie miało charakter sportowy, ale niosło ze sobą też pewną wartość edukacyjną. O walorach przyrodniczych i funkcjach (przede wszystkim społecznej) rudnickich lasów, korzyściach wynikających z aktywnego wypoczynku w otoczeniu przyrody, a także o znajdującym się tu największym w Polsce Ośrodku Hodowli Zwierzyny, opowiadał Paweł Sowa z Nadleśnictwa Rudnik.

– Lasy Państwowe zawsze chętnie wspierają takie inicjatywy. Taka forma rekreacji na świeżym powietrzu nie tylko wpływa korzystnie na zdrowie. To także świetny sposób na odpoczynek w otoczeniu natury i przyrody – a z tym właśnie kojarzą się wszystkim lasy. A zatem: ruszajmy do lasu po zdrowie – mówi Paweł Sowa.

Ryszard Maj, członek zarządu klubu, przypomniał, że w przyszłym roku Orzeł Rudnik będzie świętował stulecie, a sobotnie zawody były preludium do tego jubileuszu. Zapowiedział, że w ramach obchodów odbędzie się wiele wydarzeń sportowych.

Lasy w Polsce dostępne dla każdego

Klub MKS Orzeł Rudnik realizował projekt „Do lasu po zdrowie z Lasami Państwowymi”, dofinansowany w ramach konkursu „Sportowa Natura”.

Celem projektu była promocja Lasów Państwowych, w szczególności ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, a więc miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Konkurs „Sportowa Natura” to inicjatywa Lasów Państwowych, by wspólnie z klubami zachęcać do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, w otoczeniu polskiej przyrody.

– Polskie lasy to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej – od zwykłych spacerów po sporty wyczynowe. Kluby sportowe to zaś zagłębie profesjonalistów, których pasją jest zdrowy tryb życia. Jeśli połączymy siły, to nic nas nie zatrzyma w zachęcaniu Polaków do sportu – przekonywał do udziału w konkursie Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Założenia konkursu wpisują się w realizowanie społecznej funkcji lasów. – W Polsce większość lasów jest publiczna, dostępna dla każdego. W innych krajach nie jest to wcale oczywiste. Zachęcam zatem do korzystania z pełni możliwości, jakie stwarzają polskie lasy – komentuje Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wyniki:

Rocznik 2014/2015, 250 m, dziewczęta: 1. Paulina Stec, 2. Otylia Rychlak, 3. Zofia Wójcik, chłopcy: 1. Bryan Duliban, 2. Michał Socha, 3. Mateusz Markowski.

Rocznik 2012/2013, 250 m, dziewczęta: 1. Milena Chaber, 2. Zuza Karaś, 3. Lena Bakalarz, chłopcy: 1. Antoni Duliban, 2. Paweł Kulczyk, 3. Szymon Konior.

Rocznik 2010/2011, 500 m, dziewczęta: 1. Weronika Reichert, 2. Liliana Bednarczyk, 3. Monika Bielak, chłopcy: 1. Antoni Pikor, 2. Hubert Rychlak.

Rocznik 2008/2009, 800 m, chłopcy: 1. Oliwier Łomotowski, Kacper Koszałka, Filip Kołcz, 3. Patryk Kraska.

Rocznik 2007 i starsi, 1000 m, dziewczęta: 1. Karolina Ryczko, 2. Oliwia Komurkiewicz, chłopcy: 1. Marcel Bełżek, 2. Bartosz Mierzwa, 3. Bartek Dziura.