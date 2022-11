26-letni kierowca bmw w terenie zabudowanym, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 114 km/h. Funkcjonariusze policji zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o cofnięcie uprawnień na okres 3 miesięcy. Dodatkowo młody mężczyzna otrzymał wysoki mandat i punkty karne.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 listopada, w miejscowości Dąbrówka. Policjanci z ogniwa ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego bmw, który jechał w terenie zabudowanym z prędkością 114 km/h. 26-letni kierujący złamał tym samym przepisy dotyczące dozwolonej prędkości, która w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h. Za przekroczenie prędkości o 64 km/h, policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i ukarali mandatem w wysokości 2 tys. złotych oraz 14 punktami karnymi.

Przypominamy! Kierujący, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, musi liczyć się z konsekwencjami utraty dokumentu prawa jazdy na 3 miesiące. Jeżeli taka osoba w dalszym ciągu będzie prowadzić pojazd to 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca pomimo tego wsiądzie za kierownicę, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

