Pisarka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Joanna Jagiełło była gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. W spotkaniu, które odbyło się 17 listopada, wzięli udział uczniowie klas V i VI z Publicznych Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4 w Stalowej Woli oraz szkół podstawowych w Kłyżowie i Wólce Turebskiej.

Autorka opowiedziała dzieciom o swoim życiu, twórczości i pasjach. Jak zdradziła, pisaniem książek interesowała się już od najmłodszych lat, co budziło zdziwienie i obawy rodziny o przyszły status materialny małej Joanny. Zawód pisarza nie kojarzył się bowiem z zamożnością. Joanna Jagiełło, pracując m. in. jako nauczycielka języka angielskiego, dziennikarka w czasopismach „Cogito” i „Perspektywy” nie porzuciła swoich marzeń pisarskich. Zadebiutowała w 2011 r. publikacją „Kawa z kardamonem”, z którą łączyły się same przyjemne następujące po sobie zdarzenia.

Książka stała się bardzo popularna, została nominowana do nagrody polskiej sekcji IBBY (międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej) „Książka Roku 2011”, nagrody Donga oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. Powieść została przetłumaczona na język ukraiński i jest w Ukrainie na liście obowiązkowych lektur szkolnych. Książka zapoczątkowała niezwykle poczytną serię kawową w skład, której wchodzą: „Czekolada z chili”, „Tiramisu z truskawkami”, „Mleko z miodem”.

Tematem wiodącym spotkania w stalowowolskiej bibliotece były relacje między ludźmi, co mocno wybrzmiewa w twórczości autorki. Joanna Jagiełło poruszała z uczniami zagadnienia związane z przyjaźnią, miłością, odrzuceniem czy nieśmiałością wśród młodych ludzi. Na przykładzie bohaterów książek, m.in. „Urodziny”, „Zielone martensy” i serii kawowej pokazała dylematy, trudności, z jakimi boryka się młodzież. Nie zabrakło pytań o zawód pisarza, pomysły na książki, zainteresowania Joanny Jagiełło niezwiązane z pisaniem. Jak się okazało, autorka posiada wiele artystycznych twarzy. Maluje obrazy i organizuje wystawy swojej twórczości, gra na gitarze, komponuje i śpiewa piosenki, dużo podróżuje.

Spotkanie autorskie odbyło się w ramach zadania „Książka i biblioteka – lekiem na troski młodego człowieka”, w programie „Partnerstwo dla książki 2022”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego – prezydenta miasta Stalowej Woli.