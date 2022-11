Największe elementy maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Babica w nocy z 23 na 24 listopada przekroczy granicę województwa podkarpackiego. 26 listopada konwój zjedzie z S19 na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę.

Od kilku dni ten transport śledzi cała Polska. Maszyna typu TBM z tarczą o średnicy ponad 15 m przypłynęła do Szczecina z Hiszpanii. W Babicy na budowie drogi ekspresowej S19 maszyna posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 m pod powierzchnią terenu.

Ten transport wzbudza niemałą sensację ponieważ elementy TBM są przewożone w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych. Najcięższy z nich waży blisko 500 ton i ma długość ponad 74 m i szerokość 9 m. Nie brakuje więc chętnych, którzy na własne oczy chcą przyjrzeć się tej gigantycznej konstrukcji. Mieszkańcy Niska i okolic będą mieli taką okazję w tym tygodniu.

Maszyna TBM zbliża się do Niska

24 listopada około godziny 4 nad ranem maszyna dotrze do Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Tam będą mogli udać się mieszkańcy naszego regionu zainteresowani zobaczeniem z bliska tej monstrualnej maszyny, ponieważ na tym parkingu, transport ma zaplanowany postój do 26 listopada (sobota) do godziny 22.

To jednak nie będzie jedyna okazja do zobaczenia transportu, ponieważ 26 listopada po godzinie 22 transport maszyny TBM będzie poruszał się dalej drogą S19. Po wyjeździe z MOP Bukowa na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie z S19 na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę.

Po jej zakończeniu transport kolejno, ul. Rzeszowską, drogą wojewódzką nr 878 (dawna DK19) dojedzie do węzła Nisko gdzie zjedzie na drogę ekspresową S19 a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878. Będzie przejeżdżał przez miejscowości Nowosielec, Jeżowe i Kamień. Następnie wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój.

Poniżej szczegółowa trasa przejazdu i planowane utrudnienia

Data: noc z 23 na 24 listopada (środa/czwartek)

Trasa przejazdu

Transport z elementami maszyny TBM wyruszy o godz. 22:00 z MOP Rudnik w województwie lubelskim i będzie się poruszał S19 w kierunku Rzeszowa. W nocy, ok. godz. 3:30, kolumna przekroczy granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. Około godziny 4:00 dotrze do Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa w ciągu drogi ekspresowej S19, gdzie zaplanowano postój do 26 listopada (sobota) do godziny 22:00.

Spodziewane utrudnienia

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h w obrębie obiektów mostowych, a poza nim w granicach 20-30 km/h. W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 pomiędzy węzłem Lasy Janowskie do MOP Bukowa, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. Na tym odcinku transport planowany jest 24 listopada (czwartek) pomiędzy godziną 3:00 a 4:00.

W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych. Aby uniknąć jazdy za kolumną, istnieje możliwość skorzystania z objazdu. Na węźle Lasy Janowskie można zjechać na drogę wojewódzką nr 878, którą dojedziemy do węzła Zdziary, gdzie możliwy będzie ponowny wjazd na drogę ekspresową S19. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień. Samochody, które w czasie przejazdu kolumny, tj. w nocy 24 listopada w godz. 3:00-4:00, nie zjadą z S19 na węźle Lasy Janowskie, będą poruszać się za konwojem.

Data: noc z 26 na 27 listopada (sobota/niedziela)

Trasa przejazdu

26 listopada (sobota) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Bukowa, będzie poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę.

Po jej zakończeniu transport kolejno, ul. Rzeszowską, drogą wojewódzką nr 878 (dawna DK19) dojedzie do węzła Nisko gdzie zjedzie na drogę ekspresową S19 a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878. Będzie przejeżdżał przez miejscowości Nowosielec, Jeżowe i Kamień. Następnie wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój.

Spodziewane utrudnienia

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h w obrębie obiektów mostowych, a poza nim w granicach 20-30 km/h. W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 z MOP Bukowa do węzła Rudnik nad Sanem, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych.

Ok. godz. 23:30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rudnik nad Sanem na DK77. Wówczas nastąpią czasowe zamknięcia dróg. Będą to kolejno: DK77 od węzła Rudnik nad Sanem do skrzyżowania z DW878 (odcinek obwodnicy Stalowej Woli i Niska), odcinek DW 878 pomiędzy DK77 a ul. Wolności w Nisku oraz w Nisku ul. Lubelska, Wolności, PCK i Rzeszowska. Utrudnienia potrwają do godz. 2:00 (27 listopada).

Następnie kolumna będzie się poruszała DW878 (dawna DK19). Na czas jej przejazdu, odcinek DW878 od skrzyżowania z ul. Rzeszowską w Nisku do węzła Łowisko na S19 będzie dla kierunku Rzeszów – Lublin, zamknięty dla ruchu. Dla kierunku Lublin – Rzeszów nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny, ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany.

Na skrzyżowaniu DW878 z S19 (węzeł Nisko), około godziny 3:00, planowane są całkowite zamknięcia zarówno DW878, jak i S19. Utrudnienia te potrwają ok. 30 minut.

Ok. godziny 5:00 kolumna wjedzie na węzeł Łowisko (S19). Wówczas zamknięta dla ruchu zostanie droga ekspresowa na odcinku od węzła Łowisko do węzła Sokołów Małopolski Północ. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień.

Data: noc z 27 na 28 listopada (niedziela/poniedziałek)

Trasa przejazdu

27 listopada (niedziela) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Kamień, będzie poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rzeszów Wschód, konwój zjedzie na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Do węzła Rzeszów Zachód będzie poruszał się A4, jadąc pod prąd. Na węźle Rzeszów Zachód transport wjedzie na drogę ekspresową S19, którą dotrze do węzła Rzeszów Południe, gdzie zaplanowano postój.

Spodziewane utrudnienia

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h w obrębie obiektów mostowych, a poza nim w granicach 20-30 km/h. W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 z MOP Kamień do węzła Rzeszów Wschód, droga ekspresowa na tym odcinku będzie zamknięta dla ruchu. Ruch pojazdów w kierunku Lublina od węzła Sokołów Małopolski Północ będzie odbywał się bez utrudnień. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Co istotne, kierowcy jadący S19 z kierunku Lublina, którzy dalej będą chcieli podróżować autostradą A4 w kierunku Krakowa, muszą kierować się na węzły Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód. Natomiast kierowcy, którzy będą chcieli jechać autostradą w kierunku Korczowej, muszą kierować się na węzeł Łańcut.

Ok. godz. 00:30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rzeszów Wschód na autostradę A4. Wówczas nastąpi czasowe zamknięcie A4 w kierunku Korczowej pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Wschód, gdyż kolumna poruszała się będzie autostradą A4, jadąc jezdnią południową pod prąd. Utrudnienia potrwają do godz. 2:30.

Ok. godziny 2:30 kolumna wjedzie poprzez węzeł Rzeszów Zachód na drogę ekspresową S19, gdzie dotrze do węzła Rzeszów Południe. Tam, na odcinku wyłączonym z ruchu, zaplanowano postój.

Data: noc z 28 na 29 listopada (poniedziałek/wtorek)

Trasa przejazdu

28 listopada (poniedziałek) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM wyruszy z węzła Rzeszów Południe na S19, następnie ul. 9 Dywizji Piechoty i ul. Podkarpacką w Rzeszowie, i dalej drogą krajową nr 19 w kierunku miejsca docelowego, czyli placu budowy w Babicy.

Spodziewane utrudnienia

Transport, po zjeździe z węzła Rzeszów Południe, będzie poruszał się ul. 9. Dywizji Piechoty a następnie ul. Podkarpacką. Po dojeździe konwoju do granicy m. Rzeszów, co nastąpi ok. 23.30, do czasu przejazdu kolumny ruch pojazdów na DK19 na kierunku Babica-Rzeszów zostanie wstrzymany, dla kierunku Rzeszów – Babica nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny, ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych.

Po przejeździe kolumny konwoju ruch będzie sukcesywnie przywracany na całej trasie, jednak do czasu, kiedy konwój nie minie skrzyżowania w Babicy, zatrzymane pojazdy będą musiały oczekiwać na możliwość przejazdu w kierunku Rzeszowa.

Przyjazd do Babicy planowany jest we wtorek (29 listopada) około godz. 2:00.

Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz obstawa Policji.

Zachowaj ostrożność!

Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu.

Zwracamy się do osób, które będą obserwować przejazd kolumny o odpowiedzialne zachowanie. Prosimy, aby nie podchodzić na bliską odległość do pojazdów biorących udział w konwoju. Zabronione jest także zatrzymywanie się na drodze lub zwalnianie na jezdniach obok w celu wykonania zdjęć lub nagrania filmów.