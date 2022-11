W przyszłym roku tabor komunikacji miejskiej zasili pięć kolejnych autobusów elektrycznych marki MAN. Nowe autobusy do Stalowej Woli przyjadą w dwóch turach. – Na koniec wakacji do Stalowej Woli trafią już pierwsze 3 autobusy, a przed zimą 2 kolejne – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało dotację z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielony Transport Publiczny.

Dostarczone autobusy powinny mieć długość od 11,8 do 12,5 metrów, maksymalną wysokość – 3,4 metra, szerokość – od 2,4 do 2,55 metrów, łączną liczbę miejsc – minimum 79 miejsc, w tym liczba miejsc siedzących – 36, w tym minimum 12 miejsc dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi oraz jedno miejsce na wózek inwalidzki. Dopuszczalna masa całkowita to 19,5 tony.

Autobusy marki MAN są już produkowane dla Stalowej Woli.