Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 18 listopada w bloku przy ulicy KEN na terenie Stalowej Woli. Lokatorki jednego z mieszkań cudem uszły z życiem. Jednak ogień zabrał im wszystko.

O zdarzeniu szerzej pisaliśmy w artykule „Pożar w bloku na ulicy KEN w Stalowej Woli„. Przyczyny pożaru nie zostały jeszcze wyjaśnione, jednak skutek jest już dobrze znany. Matka i córka straciły wszystko co było w mieszkaniu. Aktualnie lokal nie nadaje się do zamieszkanie. Potrzebny jest szybki remont, który pochłonie znaczną sumę pieniędzy. Stąd na jednym z portali internetowych zorganizowana została zbiórka na rzecz mieszkanek Stalowej Woli.

„W nocy z 17 na 18 listopada w mieszkaniu naszej babci wybuchł pożar. Babcia oraz jej córka trafiły do szpitala. Wszystko co było w mieszkaniu zostało kompletnie zniszczone. Od okien po kafelki. Zostały z niczym. Niestety nie możemy odebrać od nich tego bólu i przykrości, ale chcielibyśmy w jakimś stopniu razem z mieszkańcami Stalowej Woli i okolic pomóc w odbudowie mieszkania. Koszty są ogromne samo czyszczenie mieszkania przez profesjonalną firmę to koszt około 8 tys. zł, a gdzie reszta? Jedyne o czym teraz marzymy to uśmiech naszej babci. Wierzymy, że mieszkańcy znów się zjednoczą w dobrej sprawie, jak to było już wiele razy” – czytamy na portalu www.zrzutka.pl.

Link do zbiórki TUTAJ.