Prezydent Lucjusz Nadbereżny prezentując budżet miasta Stalowej Woli na 2023 rok zapewnił, że stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych nie wzrosną w 2023 roku. Podatek od nieruchomości dla mieszkańców również zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie, zmienić się może natomiast stawka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła, trwają kalkulacje i analizy.

– Budżet miasta Stalowej Woli na rok 2023 pomimo, że zakłada rekordowe kwoty dochodów i wydatków, jest to budżet, który nie zagląda do portfela naszych mieszkańców, pod względem opłat komunalnych. W roku 2023 nie będą podnoszone opłaty za śmieci, to oznacza, że Stalowa Wola będzie prawdopodobnie, miastem z najniższą opłatą śmieciową w Polsce – 13 zł od osoby, nie będą również podnoszone opłaty za śmieci od przedsiębiorców, gdzie podstawowy pojemnik wynosi 5 zł, to również rekordowo niska stawka, jak na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które są zarządzane przez przedsiębiorców – mówił prezydent.

Wiadomo już, że w związku z tym system ten nie będzie się bilansował. – Ten budżet jest niezamykający się, tutaj będzie strata na tym budżecie. Miasto Stalowa Wola z dochodów bieżących pokryje dopłatę do obsługi wywozu śmieci, zarówno od mieszkańców jak również przedsiębiorców. Jest to gest solidarności, gest odpowiedzialności w tych trudnych czasach, za naszych mieszkańców i za ich portfele – mówił włodarz miasta.

Dodał, że nie będzie także podniesienia podatku od nieruchomości dla mieszkańców. – W tej chwili Stalowa Wola również ma prawdopodobnie najniższą stawkę wśród miast opłat za metr kwadratowy, mieszkań, domków jednorodzinnych, to jest 0,48 zł. Podatek nie podnoszony od 2008 roku. I również w roku 2023 nie będzie on podniesiony – mówił prezydent.

Analizowana jest natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. – Dość drastycznie zostały podniesione, stawki maksymalne za podstawowy metr kwadratowy pod działalność gospodarczą od budynków. W rozporządzeniu wynosi blisko 29 zł, przypomnę, że stawka w Stalowej Woli to jest 22 zł. Natomiast my absolutnie w analizach, konsultacjach nie planujemy tak drastycznego podniesienia do stawki maksymalnej. Jeżeli nastąpi tutaj jakakolwiek regulacja, to będzie na pewno poniżej progu inflacyjnego, to będzie blisko 10 proc. podwyżki – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Decyzje w tej sprawie muszą zapaść w listopadzie.