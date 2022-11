Najprawdopodobniej w grudniu br. zachodnia obwodnica Stalowej Woli zostanie oddana do użytku. Prace budowlane już się zakończyły, miasto czeka na niezbędne opinie i pozwolenia.

Zbliża się termin otwarcia nowo wybudowanego przejazdu pod torami. Nowa droga będzie biegła od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II, pod trzema torami kolejowymi, a następnie połączy się z ul. Przemysłową. To rozwiązanie komunikacyjne ma wyprowadzić ruch z centrum Stalowej Woli i małych ulic.

– Prace budowlane zostały zakończone, dokumenty odbiorowe zostały przyjęte, a więc proces realizacji inwestycji się zakończył. W tej chwili wszystkie instytucje, które są tutaj kompetentne do wydania swojej opinii w zakresie bezpieczeństwa, uzbrojenia otrzymały wszystkie dokumenty w tej sprawie. W momencie kiedy otrzymamy pełną dokumentację będziemy prowadzić już proces dopuszczenia do użytkowania. Ostateczna opinia będzie po stronie nadzoru budowlanego. Obiekt tunelu wraz z przejazdem kolejowym, który jest nad tym tunelem musi być odebrany, Bezpieczeństwo jest priorytetem realizacji takich inwestycji. Niezwłocznie po tym jak otrzymamy wszystkie dokumenty dopuszczające do ruchu to ten nowy odcinek drogi będzie udostępniony dla kierowców – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że czas oceny administracyjnej nie jest zależny od miasta Stalowej Woli, jednak spodziewany termin to dwa, trzy tygodnie, także do połowy grudnia droga powinna być udostępniona.

Częścią składową tego zadania była przebudowa skrzyżowania dróg Okulickiego, Wojska Polskiego, 11 Listopada i Okrężnej. W miejscu tym miało powstać skrzyżowanie skanalizowane. W związku z wnioskami mieszkańców zdecydowano się na zmianę, powstała tam sygnalizacja świetlna. Po obu stronach drogi zlokalizowano także ekrany akustyczne.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.