Łącznik do drogi wojewódzkiej w Stalowej Woli nie został jeszcze oddany do użytku. Miasto ma zastrzeżenia do wykonawcy.

– Wykonawca otrzymał z naszej strony szereg zastrzeżeń dotyczących realizacji inwestycji, a więc jest protokół usterkowy. Część prac powinna być wykonana w roku bieżącym, natomiast część będzie wymagała prawdopodobnie ze względu na warunki pogodowe, realizacji już na wiosnę, dotyczy to przede wszystkim ścieżek rowerowych i nawierzchni asfaltowej, która została tam położona. Te usterki, które dotyczą wiosny, one nie są związane z bezpieczeństwem użytkowników więc mogą być realizowane przez wykonawcę już w trakcie użytkowania drogi, natomiast te które w tej chwili zostały zgłoszone, muszą być naprawione do czasu udostępnienia drogi dla mieszkańców. Spodziewam się, że początkiem grudnia ulica Graniczna zostanie udostępniona kierowcom – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ramach inwestycji powstała nowa droga z 1,5 metrowymi chodnikami i 2 metrowymi ścieżkami rowerowymi. W ramach zadania wybudowane zostało odwodnienie połączone z przydrożną siatką rowów, część terenu została skanalizowana.

– Będzie to przedłużenie ul. Granicznej tak, aby z wiaduktu, od ul. Polnej można było przejechać prosto szlakiem starego koryta Bełku, wjechać w ul. Grochową, następnie włączyć się w ul. Karnaty i dalej do drogi wojewódzkiej ul. Brandwickiej – tłumaczył na jednej z sesji RM włodarz miasta.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).