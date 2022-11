Trzech mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat, trafiło w ręce tarnobrzeskich policjantów. Panowie chcąc zorganizować urodziny jednego z nich, postanowili ukraść ze sklepu alkohol i przekąski. Podczas przeszukania, w mieszkaniu 23-latka policjanci znaleźli narkotyki. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty popełnionych przestępstw.

Pod koniec października br., policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży w jednym z tarnobrzeskich marketów spożywczych. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy ustalili okoliczności zdarzenia. Z relacji pracowników sklepu wynikało, że trzej młodzi mężczyźni, po wejściu do marketu, zabrali ze sobą sklepowe koszyki, do których wkładali alkohol oraz inne artykuły spożywcze. Po chwili jeden z mężczyzn, omijając kasy, wybiegł ze sklepu z koszykiem. Dobiegł do zaparkowanego auta, do którego zaczął przekładać skradziony towar. W tym czasie, w kierunku wyjścia z pełnym koszykiem, ruszył drugi z mężczyzn. Zauważyła to jedna z pracownic, która natychmiast ruszyła za mężczyzną, próbując udaremnić mu ucieczkę. Złodziej zostawił koszyk z towarem i wybiegł ze sklepu.

Do uciekającego dołączył jeszcze jeden mężczyzna. Cała trójka wsiadła do samochodu i odjechała. Śledczy ustalili, że łupem złodzieja padł alkohol i produkty spożywcze na kwotę 400 zł. W porzuconych przez dwóch pozostałych mężczyzn koszykach, znajdował się towar o wartości ponad 900 zł.

Policjanci wykonując czynności, ustalili tożsamość mężczyzn. Okazali się nimi trzej mieszkańcy powiatu sandomierskiego, dwóch 20-latków i 23-latek. Funkcjonariusze zapukali do ich mieszkań. Podczas przeszukania śledczy znaleźli u 23-latka narkotyki, w postaci ziela konopi innych niż włókniste i mefedron. Cała trójka została zatrzymana w policyjnym areszcie. Policjanci przesłuchali mężczyzn. Sprawcy tłumaczyli, że przyjechali do Tarnobrzega ukraść alkohol i przekąski, aby zorganizować urodziny jednego z nich.

23-latek usłyszał zarzut kradzieży oraz posiadania środków odurzających. Dwaj 20-latkowie usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje teraz sąd.

Czytaj również: