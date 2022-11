Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie na realizację zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W planach jest między innymi wybudowanie windy i stworzenie mobilnej aplikacji.

Dokładna nazwa projektu to „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”. Realizowany on jest w ramach naboru ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt: „Dostępny Samorząd – Granty”.

Wniosek złożony przez Powiat Niżański z grona 798 wniosków ocenionych pozytywnie, znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej w kategorii „duży grant”. Tym samym powita otrzymał z PFRON-u 250 tys. złotych.

– Planowane do realizacji przedsięwzięcie grantowe ma na celu poprawę dostępności Powiatu Niżańskiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Działania te doprowadzą do poprawy dostępności naszego Powiatu dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz z problemami poznawczymi – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

W ramach pozyskanych środków w zakresie dostępności architektonicznej wykonany zostanie: montaż windy osobowej, pochylni wewnętrznej oraz wymianę poręczy pochylni zewnętrznej, oznakowanie ciągów komunikacyjnych – schodów w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, zakup wycieraczki antypoślizgowych. Jeśli chodzi o dostępność cyfrową to planowany jest zakup licencji na system portalu komunikacji i aplikacji mobilnej oraz wdrażanie systemu aplikacji mobilnej ze wsparciem i aktualizacją. Z kolei dostępność informacyjno – komunikacyjna obejmie między innymi: zakup pętli indukcyjnej, instalację dostosowaną do czytania w standardzie ETR, zakup usług tłumacza języka migowego on-line.

Powyższe inwestycje realizowane będą w budynkach Starostwa Powiatowego w Nisku i w Zespole Szkół im gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

Całkowita wartość projektu to ponad 424 tys. złotych. Wkład własny Powiatu Niżańskiego wyniesie ponad 174 tys. złotych.