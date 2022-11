Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, przekazało dla Miasta Stalowej Woli tabletki: Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki Kalii iodidum.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie Miasta Stalowej Woli: MEDYK Przychodnia Nr 5, ul. Dąbrowskiego 3;Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Jaśminowa 4;Przedszkole Nr 5, ul. Mieszka I 5;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rozwadowska 10;Przedszkole Nr 15, ul. Obrońców Westerplatte 1; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Wojska Polskiego 9; Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego 9;SANUS Szpital Specjalistyczny, ul. Wojska Polskiego 5;Przedszkole Nr 3, ul. Poniatowskiego 57;Miejski Żłobek Integracyjny, ul. Poniatowskiego 55A;MEDYK Przychodnia Nr 6, ul. Okulickiego 36;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Poniatowskiego 55;Przedszkole Nr 18, ul. Poniatowskiego 33;MEDYK Przychodnia Nr 2, ul. Poniatowskiego 31;MEDYK Rehabilitacja, ul. Popiełuszki 5; Przedszkole Nr 6, ul. Partyzantów 10;Przedszkole Nr 11, Al. Jana Pawła II 6;Przedszkolne nr 9, Al. Jana Pawła II 5;Żłobek Miejski, Al. Jana Pawła 5 A; Przedszkole Nr 10, Al. Jana Pawła II 11;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Okulickiego 14;MEDYK Przychodnia Nr 3, ul. Staszica 4A;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wyszyńskiego 14;Przedszkole Nr 2, ul. Skoczyńskiego 5;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Mickiewicza 15;MEDYK Przychodnia Nr 4, ul. Energetyków 29;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Energetyków 18;Przedszkole nr 4, ul. Wańkowicza 72/1;Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2, ul. Wańkowicza 72/2;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dmowskiego 9;Przedszkole Nr 7, ul. Popiełuszki 29A;SP ZOZ „Ambulatorium”, ul. Kwiatkowskiego 2;MEDYK Przychodnia Nr 1, ul. Hutnicza 8;Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Niezłomnych 1;Przedszkole Nr 1, ul. Niezłomnych 2A.

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji zostaną umieszczone na stronie www.stalowawola.pl, na oficjalnym profilu (Facebooku) miasta oraz przekazywane poprzez Policję, Straż Pożarną, strażaków OSP i przez system powiadamiania SMS.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania

1. Preparaty jodowe będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym.

2. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu. Nie ma możliwości rezerwacji wizyty ani dawki.

3. Odbiór tabletek będzie rejestrowany. Osoba odbierająca tabletki jodowe w określonej ilości zostanie ujęta w ewidencji Punktu Wydawania.

4. Po odbiór tabletek zgłasza się tylko jedna osoba z rodziny i pobiera tabletki dla siebie (do 60 r. życia) i pozostałych uprawnionych do odbioru tabletek członków rodziny (ilość wyliczona wg. grupy ryzyka).

5. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze punktów wydawania, zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza jego obszarem.

6. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze – w momencie wystąpienia takiego zagrożenia zostanie wystosowany odpowiedni komunikat do mieszkańców o konieczności podjęcia niezbędnych działań.

7. Zalecenia i przeciwskazania stosowania jodku potasu opisane są w ulotce informacyjnej dołączonej do leku. Należy zapoznać się z nią przed zażyciem leku. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

8. Wydawanie preparatów jest jednorazowe. Nie planuje się powtarzania akcji jodowej.

9. Na wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów reagować będą patrole Policji.

Profilaktyka jodowa

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek za stabilnym jodem: dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.- 2 tabletki, dzieci od 3 do 12 r.ż. – 1 tabletka, dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż. ½ tabletki, noworodki – ¼ tabletki, kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki.

Aby uzyskać odpowiednia dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku: jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którekolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli masz nadczynność tarczycy, jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią), jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapaleniu skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności: uważaj, jeśli stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy, występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy, występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek, masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane, jesteś odwodniony, przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę.

Zwróć się o poradę lekarza: w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia, w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

Po przyjęciu leku: z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Dodatkowe informacje: Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą!

/Informacja prasowa UM w Stalowej Woli/