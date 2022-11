Rekordowy, racjonalny, rozwojowy – taki ma być budżet miasta Stalowej Woli na 2023 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 622 893 910,75 zł, wydatki zaś opiewają na kwotę 600 100 000,75 zł. – To co wyróżnia ten budżet to stworzona nadwyżka operacyjna w wysokości 22 793 910 zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W środę 16 listopada prezydent Lucjusz Nadbereżny przestawił założenia budżetu miasta Stalowej Woli na najbliższy 2023 rok. Włodarz miast podkreślił, że zaproponowany plan finansowy jest odważny, dlatego, że w czasie kryzysu jak mówił są 2 drogi, zupełnie zachowawcza, która będzie wyhamowywać zaangażowanie inwestycyjne albo właśnie odważna, droga inwestowania, kreacji nowych szans, nowych inwestycji.

– I to jest właśnie droga, która jest wskazana w budżecie miasta Stalowej Woli na rok 2023, tak aby miasto w tym trudnym czasie, który bez wątpienia dotknie całą Europę, również Polskę, utrzymało swoją wysoką dynamikę inwestycyjną, wykorzystując ten czas do tego, aby tworzyć dobrą przestrzeń do inwestowania pod względem gospodarczym, dobrą przestrzeń do inwestowania w życiu osobistym, jak również dobrą przestrzeń do codziennego życia, by Stalowa Wola była miejscem atrakcyjnym, miejscem, które każdego dnia potrafi stworzyć odpowiednie warunki dla naszych mieszkańców – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Bez kredytu i ze spłatą zadłużenia

Budżet na 2023 rok jak mówił prezydent został zaprojektowany bez nowego kredytu, miasto nie planuje również emisji nowych obligacji. Zaplanowano zaś wykup obligacji na blisko 40 mln zł. – Na rok 2023 przyjęliśmy bardzo wysoką spłatę tj. 37 304 000 zł. Na koniec 2023 roku nastąpi bardzo istotne obniżenie zadłużenia miasta, do kwoty 162 696 000 zł – mówił Lucjusz Nadbereżny.

W roku 2023 nie będą podnoszone opłaty za wywóz śmieci zarówno dla mieszkańców jak i dla przedsiębiorców. Nie będzie też podniesienia stawki podatku od nieruchomości dla mieszkańców. W tej chwili analizowana jest kwestia podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Decyzje o tym czy i o ile nastąpi ewentualny wzrost stawek w tym zakresie muszą zapaść w listopadzie.

Miasto w przyszłym roku nie planuje wprowadzania stref płatnego parkowania. Nie będzie też podniesienia cen biletów komunikacji publicznej. Budżet zapewnia utrzymanie dotychczasowych ulg i zniżek dla poszczególnych grup społecznych.

W budżecie na 2023 roku kwota wydatków majątkowych opiewa na 277 822 271,66 zł co stanowi 46,30 proc. wydatków. 41 mln zł z tej puli to środki na zakup gruntów pod nową strefę przemysłową. Plan inwestycyjny obejmuje 150 zadań. 70 proc. inwestycji współfinansowanych jest dotacją zewnętrzną, łączna kwota wsparcia to blisko 165 mln zł.

Zadania inwestycyjne obejmują różne sektory funkcjonowania miasta, a więc m.in. transport, infrastrukturę drogową, oświatę, kulturę, sport, rekreację. W przyszłym roku tabor miejskiej komunikacji zasili 5 nowych autobusów elektrycznych.

Inwestycje drogowe

Lwią część budżetu pochłoną zadania drogowe, a wśród nich: rozpoczęcie budowy całego układu komunikacyjnego nowej strefy przemysłowej. Oprócz tego kontynuowana będzie modernizacja ulic Okulickiego i Działkowej, realizowany będzie pierwszy etap przebudowy ulicy Spacerowej. Zaplanowano także nowe zadania uzupełniające plan rewitalizacji Rozwadowa, chodzi o przebudowę ulic Jagiellońskiej, Rozwadowskiej, Broniewskiego.

– Wprowadzamy nowe zadanie jak przebudowa ulicy Wrzosowej od przejazdu kolejowego do wjazdu do przedszkola nr 4 – mówił włodarz miasta. W planach jest również realizacja odwonienia i przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte, wyznaczenie nowych dróg na osiedlu Posanie, modernizacja ulicy Parkowej.

Oświata, zdrowie, rekreacja

Realizowane będą również zadania podwórkowe w tym m.in. podwórka zamknięte w ulicach Wolności i Mickiewicza; Popiełuszki, Ofiar Katynia, Hutnicza; Staszica, Popiełuszki. Miasto planuje także budowę nowego oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, wodociągów.

Gmina Stalowa Wola zdecydowała się również na zmianę strategii wykorzystania środków z Polskiego Ładu. Miały one zostać przeznaczone na tereny rekreacyjne w tym m.in. na rewitalizację Ogródka Jordanowskiego. Według założeń budżetowych na 2023 rok przeznaczone zostaną zaś na budowę farmy fotowoltaicznej oraz zadania z zakresu zazieleniania miasta, błękitnej retencji.

Pieniądze pozyskane w pierwotnej wersji na rewitalizację placu Piłsudskiego również zmienią swoje przeznaczenie i zostaną spożytkowane na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Energetyków. Budynek ma mieć powierzchnię liczącą 5 tys. m kw., a w swojej ofercie kryty skatepark, kręgielnię, park trampolin i ścianki wspinaczkowe. – W ramach tego projektu prawdopodobnie również będziemy realizować, Ogród Jordanowski, chociaż tutaj pojawiła się dodatkowa szansa realizacji tego zadania, ze środków europejskich, czekamy na decyzje, rozstrzygnięcie projektów, w których miasto już wcześniej brało udział. Jeżeli chodzi o plac Piłsudskiego absolutnie nie wycofujemy się z realizacji tego ambitnego projektu ale kosztorys tego projektu nie jest możliwy do realizacji w ramach tego zadania z Polskiego Ładu, a więc tych 30 mln zł – jest to budżet zbyt niski, dlatego będziemy to zadanie prawdopodobnie realizować ze środków Funduszy dla Podkarpacia, nowych środków europejskich – mówił włodarz miasta.

W 2023 roku finalizowane będą prace przy budowie żłobko-przedszkola z basenem. W planach jest też rozbudowa szkoły nr 11, budowa hali gimnastycznej przy PSP nr 7, budowa nowego przedszkola w miejsce wyburzonego przedszkola nr 12, modernizacja PSP nr 7 i 4 pod względem szkoły dostępnej, która nie tworzy barier dla dzieci z dysfunkcjami. Gmina zamierza także wykonać nowa kuchnię i stołówkę dla PSP nr 2.

Przyszły rok to również finalizacja modernizacji MDK, a także realizacja projektu aquaparku.

Na Błoniach Nadsańskich ma się pojawić przestrzeń gastronomiczna, planowana jest też budowa sportowego toru przeszkód. Miasto planuje zagospodarowanie terenu za nowym żłobko-przedszkolem gdzie ma pojawić się mała tężnia solankowa i nowe nasadzenia.

Na terenie miasta ma też powstać psi park, jego lokalizacja zostanie ustalona w trakcie konsultacji. Kontynuowana będzie budowa hospicjum z poradnią medycyny paliatywnej, miasto zaplanowało także dotację dla szpitala na rzecz nowego oddziału neurochirurgii. Kontynuowany będzie również system roweru miejskiego.