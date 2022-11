4 grudnia ulicami Rudnika nad Sanem przejedzie parada MotoMikołajów. Wydarzenie odbędzie się już po raz ósmy i jak zawsze towarzyszyć mu będzie wiele radości. Tradycyjnie zmotoryzowani mikołajowie spotkają się z dziećmi na miejskim rynku, odwiedzą też podopiecznych z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” i dzieci z Domu Samotnej Matki w Caritas w Rudniku nad Sanem.

Z myślą o dzieciach przebywających w tych dwóch rudnickich placówkach motocykliści przygotowują świąteczne paczki. Chętni, którzy chcą wesprzeć MotoMikołajów, mogą to zrobić na dwa sposoby: rzeczowo lub finansowo. Jeśli ktoś chce wesprzeć akcję rzeczowo to organizatorzy akcji proszą o kontakt pod nr tel. 791 188 343. Z kolei jeśli ktoś zdecyduje się pomóc finansowo to wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Motocykliści Rudnik nad Sanem

Nadsański Bank Spółdzielczy nr konta: 12 9430 0006 0051 3207 2000 0001 tytułem: MotoMikołaje2022.

Dodajmy, że podobnie jak w ubiegłym roku MotoMikołajom towarzyszyć będzie kiermasz świątecznych ozdób i wypieków tworzonych przez lokalnych rzemieślników i rękodzielników.

Podczas wydarzenia zorganizowana zostanie także wspólna akcja z Fundacją DKMS, by znaleźć „genetycznego bliźniaka” dla Eli z Wólki Bielińskiej. Odbędzie się też kwesta na rzecz rudniczanki Angeliki Kręt.