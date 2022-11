Dołącz do zabawy! 50 osób zaprosiliśmy do udziału w sondzie dotyczącej mistrzostw świata w Katarze, które rozpoczynają się w niedzielę. Zadaliśmy 3 pytania: 1. Jakimi wynikami zakończą się grupowe mecze: Polska – Meksyk, Polska – Arabia Saudyjska, Polska – Argentyna? 2. Kto zdobędzie mistrzostwo świata? 3. Kto zostanie królem strzelców? Dołącz do zabawy! W komentarzach odpowiedz na te same pytania, a kto miał „piłkarskiego nosa” przekonamy się 18 grudnia. W tym dniu odbędzie się finał mistrzostw świata.