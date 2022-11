Umowę na remont kolejnych 9 odcinków dróg podpisał 14 listopada burmistrz gminy i miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Inwestycja ma być wykonana w błyskawicznym tempie, bo jeszcze do końca 2022 roku. Realizacją zajmie się firma PBI z Kraśnika.

– W tym roku stawiamy na drogi. W sumie jak wszystko co zaplanowaliśmy wykonamy, to gotowych będzie ponad 12 kilometrów nowych dróg na terenie gminy Ulanów – mówił Stanisław Garbacz. Umowę na kolejne remonty burmistrz podpisał w obecności między innymi wiceministra infrastruktury Rafała Webera, starosty niżańskiego Roberta Bednarza i wiceprezesa zarządu firmy PBI Ryszarda Hadały.

9 dróg w 5 miejscowościach

2 mln 800 tys. złotych dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład gmina i miasto Ulanów pozyskała na modernizację kolejnych odcinków dróg. Całość zadania wyniesie 3 mln 600 tys. złotych, a to oznacza, że pozostałą kwotę gmina dołoży z własnego budżetu.

– Będziemy wykonywać 9 dróg: dwie w mieście Ulanów, cztery w miejscowości Glinianka, jedna droga w miejscowości Kurzyna, jedna w miejscowości Dąbrowica i jeszcze jedna w Wólce Tanewskiej. Jest to zadanie złożone i termin realizacji tego zadania jest jeszcze w tym roku – mówił Stanisław Garbacz.

W sumie, we wszystkich tych miejscowościach, przebudowanych zostanie około 5 kilometrów dróg. Remont ma rozpocząć się lada dzień. Jak zaznaczył burmistrz, wykonawca zadania, którym jest firma PBI stoi już w blokach startowych, bo termin wykonania prac jest wyjątkowo krótki.

Ulanów mistrzem w pozyskiwaniu funduszy

W powiecie niżańskim gmina Ulanów wyróżnia się pod względem drogowych inwestycji. Obrotności w pozyskiwaniu dofinansowania i szybkiej realizacji zadań pogratulował burmistrzowi Garbaczowi między innymi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Gratulujemy pozyskania środków z „Polskiego Ładu”. Widzimy jak ten program zmienia oblicze inwestycyjne gmin i powiatów. Samorządy korzystają z tego narzędzia pełnymi rękami. Cieszę się, że tutaj te postępowania przetargowe zostały zakończone, bo część samorządów ma z tym problemy. To ważne, żeby te inwestycje zostały zrealizowane o czasie, bo im szybciej będą wykonane, tym szybciej będą służyć lokalnej społeczności. Drogi mają to do siebie, że poprawiają bezpieczeństwo, ale również otwierają nowe tereny inwestycyjne, a każdy chce korzystać z takich bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych. Pan burmistrz też z innego funduszu realizuje inwestycję polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od Ulanowa do Bielin. Także bardzo mocno stawia na takie inwestycje drogowe. Robi to ogromne wrażenie, myślę, że nie tylko na mnie, ale też na mieszkańcach i wszystkich tych, którzy obserwują skalę tych inwestycji – mówił Weber.