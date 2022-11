Podczas minionego długiego weekendu policjanci prowadzili działania „Trzeźwy weekend”. W trakcie działań mundurowi skontrolowali stan trzeźwości ponad 1220 kierowców – wszyscy byli trzeźwi. Trzech kierowców, oprócz wysokich mandatów i punktów karnych, straciło prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kolejnych dwóch odpowie przed sądem za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych.

W trakcie prowadzonych działań, policjanci sprawdzili stan trzeźwości 1224 kierowców, dokonali kontroli ponad 90 pojazdów. Żaden z przebadanych kierowców nie prowadził „na podwójnym gazie”, jednak trzech z nich, oprócz wysokich mandatów i punktów karnych, straciło prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Kolejnych dwóch za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych – odpowie przed sądem.

W sobotę, 12 listopada, po godz. 7 w Dąbrówce, policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 59 km/h. Chwilę później, w tej samej miejscowości, policjanci zatrzymali kierowcę bmw, który przekroczył prędkość o 53 km/h. Trzeci kierujący, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km/h, został zatrzymany w miejscowości Kopki w sobotę tuż po 19. Wszyscy kierujący, oprócz utraty prawa jazdy, zostali ukarani mandatami w wysokości 1500 złotych oraz otrzymali po 10 punktów karnych.

W ubiegły piątek, 11 listopada, przed godz. 20 w miejscowości Zarzecze, policjanci zatrzymali do kontroli 40-letniego mężczyznę, który pomimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował busem. Za to samo przestępstwo odpowie 33-latek, który jechał busem przez miejscowość Rudnik nad Sanem. Za przestępstwo niestosowania się do orzeczonych środków karnych kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

