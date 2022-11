To tytuł koncertu, który odbył się 13 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Na scenie wystąpiło około 70 wokalistów i instrumentalistów. Koncert poprowadziła Aleksandra Kopp.

– Koncert „Lasowiackie pieśni” to zwieńczenie zadania (pod takim samym tytułem), realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, którego celem było promowanie bogactwa folkloru lasowaickiego wśród dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansowane było przez Województwo Podkarpackie, a środki na wkład własny pozyskaliśmy z Powiatu Niżańskiego – mówiła Agnieszka Rup, prezes Towarzystwa Przyjaciół ZPiT „Racławice”.

Repertuar koncertu, który zaprezentowany został na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli to pieśni lasowiackie, zarówno te bardziej znane jak: „Oj nie widać mego lasowiaczka”, czy „Cebulka” jak i te zapomniane, a wyszukane w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, np. „Nie chodź Marysiu”, „Cztery konie”.

W ramach zadania przeprowadzono ponad 100 godzin warsztatów wokalnych i muzycznych, przygotowujących dzieci i młodzież do koncertu. Warsztaty prowadził Janusz Kutyła, który jest muzykiem i dyrektorem muzycznym w ZPiT „Racławice”. Na potrzeby koncertu wykonał również aranżacje wszystkich utworów. Warsztaty muzyczne prowadziła także Lidia Biały – doktorantka etnomuzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, multiinstrumentalistka (skrzypce, suka biłgorajska, sarangi, kemanche, gadułka).

Warsztaty wokalne prowadziła pochodząca ze Stalowej Woli Aleksandra Kopp. – Aleksandra Kopp prowadziła Chór Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, w roku 2021 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując projekt z zakresu upowszechniania kultury „Pieśni lasowiackie – powrót do źródeł”. Lidia Biały i Aleksandra Kopp pracowały na planie filmu w reż. Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”, Lidia strona muzyczna – biały śpiew, a Ola – przygotowanie wokalne Joanny Kulig – „Dwa serduszka” oraz uczenie trudnej sztuki dyrygowania Tomasza Kota – mówiła Agnieszka Rup.

W koncercie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic (Gmina Nisko), Młodzi Muzykanci ze Świlczy – podopieczni Fundacji Lidii Biały. Kapela „Kurasie” (muzykująca rodzina, na scenie zaprezentowało się już 5 pokolenie) oraz Kapela z Gniewczyny Łańcuckiej.

– „Racławice” od 2018 r. współpracują z Olą Kopp, udało nam się zorganizować świetne koncerty patriotyczne i kolęd, kolejno rodziły się pomysły aby utworzyć kapelę dziecięcą, później aby utworzyć Ognisko Muzyczne (kształcenie dzieci do kapeli). W tamtym roku zaprosiliśmy na warsztaty Lidkę Biały, która jest zakochana w muzyce ludowej. Widzimy jaki ogromny potencjał jest w dzieciach, są zdolne i chętne do pracy. Zawsze czujemy niedosyt, dlatego tym razem wspólny koncert aby twórcy byli spełnieni i jak najwięcej dzieci mogło brać udział w projekcie – to jest jeden aspekt. Ważny jest też przekaz tradycji starsi-młodszym. Tu wchodzimy na grunt tego, że naród pozbawiony swych tradycji i kultury po prostu ginie. Misją „Racławic” jest wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości narodowych i katolickich, tak wychowujemy od 36 lat – mówiła Agnieszka Rup.