Dobiegły końca prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego zlokalizowanego na placu szkolnym przy Zespole Szkół w Bojanowie. Zadanie pochłonęło 1,25 mln zł, z czego 800 tys. zł to środki zewnętrzne z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Bojanów przetarg na realizację tego zadania ogłaszała trzy razy. Dopiero za trzecim podejściem udało się rozstrzygnąć postępowanie i wyłonić wykonawcę.

W skład obiektu wchodzą: bieżnia prosta 6-torowa o długości 100 m wykonana z bezpiecznej, poliuretanowej nawierzchni, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, rozbieg do rzutu oszczepem, boisko do piłki plażowej oraz strefa aktywności dla najmłodszych tj. nowoczesny plac zabaw oraz zestaw trampolin gruntowych.

W ramach zadania wykonane zostało zagospodarowanie terenu w tym: chodniki, oświetlenie parkowe, trawniki oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, zamontowane zostały ławeczki, kosze oraz stojaki na rowery itp.