O sposobach tej pomocy dyskutowano początkiem listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Jak co roku o tej porze służby ratunkowe i instytucje pomocowe wypracowały wspólne procedury w zakresie wsparcia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.

Ze służbami, które odpowiedzialne są za pomoc osobom bezdomnym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli opracowuje wspólny plan działania. Ten plan dotyczy osób bezdomnych, które mieszkają w pustostanach, na działkach, czyli w tych miejscach, które nie nadają się do normalnego zamieszkania, zwłaszcza zimą.

Pracownik socjalny do spraw bezdomności rozeznaje sytuację takiej osoby, zabezpiecza pomoc według wskazanych potrzeb tj. wydawanie żywności w ramach programu POPŻ, wydaje bloczki na posiłki na jeden dzień, a na podstawie wywiadu środowiskowego planuje dalsze formy pomocy np. na zakup biletu i wydaje skierowania do placówek noclegowych.

Jak przekazała rzecznik MOPS-u Beata Bołoz, na chwilę obecną na terenie Stalowej Woli przebywa 80 bezdomnych. Najbardziej zagrożone są jednak 22 osoby, czyli te które rzeczywiście mieszkają na ulicy.

– Na terenie naszego miasta jest 80 osób bezdomnych. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej bezdomnym jest to osoba, która nie posiada stałego zameldowania, stałego lokum, albo też ma stałe zameldowanie jednak nie może przebywać w tym miejscu z różnych względów, na przykład z powodu eksmisji. Takich rzeczywiście potrzebujących wsparcia w okresie zimowym będą 22 osoby (21 mężczyzn i 1 kobieta), to są te stricte żyjące na ulicy. Te osoby szczególne będą wymagały naszej uwagi – mówiła Beata Bołoz.

W pierwszej kolejności osoby pozostające bez dachu nad głową, będą mogły liczyć na pomoc ze strony schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

– W tym roku do schroniska trafiło dziewięć osób nowych. Udzieliliśmy pomocy 27 osobom. Mieliśmy również osobę spoza kraju, był to obywatel Indii – mówił Zenon Gielarek, dyrektor schroniska.

Jak przypomina, schronisko w sumie posiada 18 miejsc. W tej chwili jest schronieniem dla 10 mężczyzn, także są jeszcze wolne miejsce, które jak mówi Zenon Gielarek, ze względu na spadają ce temperatury, szybko się zapełnią.

Zarówno pracownicy MOPS-u, jak i funkcjonariusze policji, zwracają się z apelem do mieszkańców o niepozostawanie obojętnym wobec osób bezdomnych. Jeśli na ulicy spotkamy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, to powinniśmy niezwłocznie poinformować właściwe służby. Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Niska temperatura może okazać się śmiertelnie niebezpieczna, a wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dzwonić w przypadku spotkania osoby bezdomnej:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 643 34 87 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 842 50 97 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

15 642 52 93 – Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

15 842 17 25 – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli

15 649 21 86 – Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku n/Sanem