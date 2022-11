Ubogi szewc miał jedenastu synów. Na wiosnę przyszli do niego dwaj podróżni i poprosili szewca o nocleg. A ci podróżni to był sam Pan Jezus i święty Piotr. Gospodarz nie miał gdzie ich przenocować, bo miało mu się narodzić dwunaste dziecko, dlatego pozwolił wędrowcom spać na strychu. Rano, kiedy wędrowcy wstali poprosił ich ten biedny szewc w kumy do dwunastego syna, którego mieli chrzcić na drugi dzień.

A tu król ogłosił w całym kraju, żeby żadnego dziecka nie chrzcić w tym dniu, bo jego córka miała mieć tego dnia chrzest. Pan Jezus i święty Piotr obrali się za kumów i poszli do kościoła. Ale ksiądz nie chciał ochrzcić dziecka biednego szewca ze względu na rozkaz króla i dlatego, że właśnie w tym kościele miała być chrzczona córka władcy. Przyjechało dużo bogatych panów z królewskiego dwora.

Pan Jezus patrzy, co się dzieje i uczynił zaraz tak, że król i wszyscy możni stanęli jakby murem. Ksiądz rad nie rad ochrzcił najpierw syna szewca. Biedny gospodarz chciał kumów ugościć, żona kazała mu szukać w komorze cwancygiera z Matką Bożą i za niego nakupić wszystkiego na chrzciny. Kiedy poszedł do komory zobaczył kopiec ziemi usypany przez kreta, rozwalił go nogą, a parę korcy nowych złotych pieniążków się rozsypało. Szewc szybko pozbierał wszystkie dukaty, a była ich pełna skrzynia, a za cztery pozostałe złote pieniążki nakupił przeróżnych trunków i dużo smacznych rzeczy do jedzenia. Kumy dobrze podjedli sobie i napili się, pięknie podziękowali i poszli dalej w dalekie kraje.

Król nie zapomniał zniewagi i postanowił szewskiego syna zgubić. Przysłał wojsko do chałupy szewca i porwał dziecko. Kazał zbić wielką skrzynię i puścić ją z synem szewca z nurtem rzeki. Chłopiec płyną, płyną i dopłyną do młyna. Młynarz wyłowił skrzynię, w środku zobaczył śliczne dziecko, a jeszcze bardziej się ucieszył, kiedy zobaczył, że to chłopiec i wziął go za swego, bo sam nie miał dzieci.

Wychował syna szewca jak własnego, posyłał go do dobrych szkół. Pewnego lata już jako piękny młodzieniec przyjechał syn szewca do swoich przybranych rodziców na wakacje. W tym czasie król polował w lasach naszej puszczy, aż go noc zaskoczyła i zanocował u młynarza. Gospodarz powiedział królowi, że przybrany syn przypłyną do niego wodą. Król wtedy zaczął się zastanawiać czy to nie jest przypadkiem syn szewca, którego na wodę rozkazał puścić. Kazał król pokazać tą skrzynię i zaraz poznał, że to ta sama. Poprosił wtedy król młynarza, żeby dla pozwolenie synowi na dostarczenie listu królowej. Młynarz kazał synowi iść z listem, w piśmie król nakazał żonie aby posłańca uśmierciła zanim on wróci z polowania.

Po drodze młodzieniec spotkał starca z siwą brodą, który powiedział mu że z rozkazu króla idzie do królowej po śmierć. Zalękniony chłopak oddał list starcowi, którym był sam Pan Jezus, co go trzymał do chrztu. Dziadek coś pomruczał nad pismem i w liście było już co innego napisane: żeby królowa ubrała młodzieńca w królewskie szaty i żeby go razem z córkami królewskimi do szkoły posłała. Królowa tak uczyniła, jak było napisane w liście. Córkom królewskim spodobał się bardzo młodzieniec, a najbardziej podobał się tej, która się razem z nim chrzciła. Kiedy król wrócił zapytał żonę czy tak zrobiła, jak on rozkazał, a ona odrzekła: „Tak jak mężu napisałeś.”

Uczył się długo w świecie dalekim syn biednego szewca, aż któregoś dnia król spotkał go razem ze swoimi córkami. Rozsierdził się strasznie i kazał młodzieńca zamurować. Płakała królowa, płakały jej córki – nic nie pomogło, jedynie najmłodsza córka uprosiła króla by w murze zostawić małe okienko, tak by mogła jedzenie więźniowi dostarczać.

Przytrafiło się temu królowi po długim czasie, że miał wojować z innym królem. Ale przedtem umówili się, że który z nich przysłane rzeczy od drugiego odgadnie, ten wojnę wygra. Przysłał nieprzyjaciel królowi trzy kobyły żeby odgadł, która z nich jest najstarsza, która średnia, a która najmłodsza.

Bardzo się król tym zmartwił, bo nie zdołał odgadnąć. Chciała najmłodsza córka pomóc ojcu w kłopocie; poszła do zamurowanego swego przyjaciela i opowiedziała mu wszystko, a on jej na to tak: „powiedz królowi, że miałaś sen, żeby tym kobyłom dać siana, owsa i mleka, wtedy najstarsza pójdzie do siana, średnia do owsa, a najmłodsza do mleka.” Król tak uczynił, przekonał się, że to prawda i bardzo się ucieszył. Na drugi raz przysłał nieprzyjaciel królowi jednolita laskę by odgadną, który koniec młodszy, a który starszy.

I temu zadaniu władca nie podołał, dopiero z porady swego ukochanego córka powiedziała królowi by puścił laskę na wodę, który koniec pójdzie pod wodę, ten będzie starszy, a który młodszy, ten będzie pływał. I ta rada się sprawdziła. Ucieszony i zaciekawiony król dopytywał się córki skąd ona taka mądra. Wtedy odpowiedziała: „to nie ja tatunciu mój miły, tylko ten, którego kazałeś zamurować jest taki przemądrzały i o twe królestwo się frasował”. Król kazał młodzieńca zaraz odmurować, dał mu najmłodszą córkę za żonę, oddał mu w posiadanie połowę swego królestwa i ogłosił go królem.

Opowiedział Jan Kozieł. (Grębów 1890)

Opracował Bartłomiej Pucko na podstawie zbiorów Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie