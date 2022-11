W piątek, 18 listopada, o godzinie 18 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli na kolejne spotkanie w ramach Klubu Podróżnika #czterystronyświata. Tym razem przeniesiemy się do Macedonii Północnej za sprawą miłośników podróży Anicety i Mariusza Kabut z Wilkowic, położonych na malowniczym pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny Żywieckiej.

Nasi goście to plastyczka i inżynier (pracujący jako informatyk) z zainteresowaniami skierowanymi w stronę geografii i historii. Te upodobania były czynnikami, które spowodowały chęć podróżowania połączonego z poznawaniem atrakcji i historii odwiedzanych regionów.

– Lubimy poznawać nowe miejsca, możemy realizować swoje zainteresowania wspólnie. Póki co podróżujemy głównie indywidualnie, samochodem, co pozwala nam na pełną elastyczność, chociaż zdajemy sobie sprawę, że poznawanie bardziej odległych miejsc wymaga innej formy podróżowania jak np. ostatnie dwie wyprawy do Gruzji. Podróżując staramy się zawsze o możliwie dokładne poznanie odwiedzanego rejonu. Dzięki temu zazwyczaj nie wracamy w te same miejsca. Zwiedzanie i często połączoną z tym aktywność fizyczną traktujemy jako swoją metodę na regenerację po zmęczeniu umysłowym i stresie związanym problemami bieżącymi i z pracą zawodową – mówią o sobie goście MBP.

W ramach Klubu Podróżnika #czterystronyświata pasjonaci podróży w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli opowiadają o swoich wyprawach bliskich i tych dalekich, a miłośnicy poznawania kultur i tradycji innych krajów zdobywają ciekawe informacje, inspiracje i pomysły na wycieczki. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Głównej, 18 listopada o godzinie 18, w Sali spotkań nr 2.