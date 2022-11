Niemal 7 lat po wmurowaniu kamienia węgielnego (świątynia stała już wtedy w stanie surowym) odbyła się konsekracja kościoła Źródło Bożego Miłosierdzia w parafii św. Floriana w Stalowej Woli. 16 października dokonał jej ordynariusz sandomierski, ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Uroczystości poprzedziły parafialne Misje Święte.

Kościół powstał w latach 2014-2017 z rozbudowy Kaplicy św. Anny. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny proboszcz tej parafii, ks. Marian Balicki. 25 października 2015 r. podczas mszy św. poprzedzającej wmurowanie kamienia węgielnego (Eucharystię sprawowano wtedy w kościele św. Floriana), biskup Nitkiewicz mówił, że budowa świątyni w takich czasach nie może być celem samym w sobie. Apelował też o zjednoczenie się stalowowolskich parafii tak, by Kościół był obecny w życiu publicznym, by kapłani wychodzili wiernym naprzeciw oraz wspólnie jednoczyli się w dziele niesienia wiary.

Z kolei 16 października 2022 r., podczas konsekracji kościoła, biskup Krzysztof Nitkiewicz mówił w kazaniu m.in. o znaczeniu modlitwy. Podkreślił, że jest ona konieczna dla ludzkiego ducha tak bardzo, jak oddychanie dla życia biologicznego.

– Jeśli chodzi natomiast o miejsce i czas modlitwy, to decyzja należy do nas. Słyszymy nieraz wypowiedzi różnych celebrytów, którzy twierdzą, że nie muszą chodzić do kościoła, żeby się modlić. A jednak świątynia oraz sprawowana w niej Eucharystia są miejscem i momentem szczególnym. Stąd moja wielka radość, że w obecności ludu Bożego poświęcam dzisiaj tę parafialną świątynię – dodał.

Podkreślił zarazem, że nie można poprzestać na wymiarze czysto obrzędowym, bo wówczas ryty liturgiczne staną się ważniejsze od samego Boga. A stąd już tylko krok do fanatyzmu, do sekciarstwa.

– Wiara to jednocześnie zaangażowanie w życie parafii i diecezji, miasta i narodu. Aby urzeczywistniały się one we właściwy sposób, potrzeba jednak zjednoczenia z Chrystusem, czego najpełniejszym wyrazem jest uczestnictwo w Eucharystii – powiedział biskup Nitkiewicz.

Mszę św. koncelebrowali księża z parafii św. Floriana oraz kapłani z dekanatu stalowowolskiego, a wśród wiernych był m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny. Byli też parafianie, którzy własną pracą przyczynili się do rozbudowy świątyni i upiększania jej wnętrza.

Na początku Eucharystii ordynariusz pokropił wodą święconą ołtarz oraz mury kościoła, a młodzież i dzieci wystąpiły z programem słowno-muzyczny przygotowany pod kierownictwem sióstr zakonnych, opowiadającym historię parafii św. Floriana

Po homilii modlono się litanią do Wszystkich Świętych, a biskup namaścił olejem świętym ołtarz oraz ściany budowli, jako znak ofiarowania na wyłączną służbę Bogu. Następnie nastąpiło okadzenie ołtarza oraz wnętrza świątyni, jako miejsca, gdzie wierni wznoszą swoje modlitwy do Boga. Kolejnym elementem obrzędu było zapalenie świec ołtarzowych, jako symbol iluminacji świątyni przepełnionej obecnością Boga -dokonał tego proboszcz parafii, ks. kanonik Wacław Gieniec.

Obrzęd zakończył się nakryciem ołtarza i włączeniem oświetlenia. Nakrycie ołtarza wskazuje, że dla chrześcijan jest on miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim. Natomiast oświetlenie ołtarza i kościoła przypomina, że Chrystus jest Światłem, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała ludzkość.

Na zakończenie mszy św. odśpiewano hymn „Te Deum”. Uroczystość uświetniła schola parafialna prowadzona przez siostry służebniczki dębickie oraz chór i orkiestra pod dyrekcją Edwarda Horoszki.