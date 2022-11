Do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło 11 listopada na drodze relacji Turbia – Zbydniów. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło po godzinie 21 na drodze krajowej nr 77.

– Według zgłoszenia do zdarzenia miało dojść na drodze krajowej nr 77 relacji Zbydniów – Turbia. Uczestniczyły w nim dwa samochody osobowe, a w jednym miało dojść do pożaru. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji przez przybyły jako pierwszy zastęp OSP, potwierdzono zderzenie czołowe samochodów BMW i Opel, jednak pożaru nie zlokalizowano. Poszkodowanej osobie udzielona została pomoc przedmedyczna, po czym przekazano ją do Zespołu Ratownictwa Medycznego – relacjonują strażacy z powiatu stalowowolskiego.

Udział w akcji ratunkowej wzięły jednostki PSP ze Stalowej Woli i OSP Zbydniów. Na miejsce przyjechała również karetka pogotowia i policja.