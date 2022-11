Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli są po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły. Wydarzenie odbyło się się 10 listopada przed pomnikiem patrona placówki Tadeusza Kościuszki. Tym samym szkolne grono uczciło Narodowe Święto Niepodległości.

Ślubowanie dotyczyło klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej, Liceum Ogólnokształcącego z oddziałem sportowym z oraz uczniów klas pierwszych technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

Podczas przyrzeczenia uczniowie ślubowali wierność ideałom, o które walczył Tadeusz Kościuszko, zadeklarowali, że będą wzorować się na najwybitniejszych synach narodu polskiego, którzy swą nauką i walką rozsławili imię Polski w świecie.

– Pamięć o Tadeuszu Kościuszce, o jego żołnierzach, o ich walce, poświęceniu, powoli wpisuje się w świadomość naszych uczniów. Chcemy by przekaz płynący z naszej szkoły, wzmacniał poczucie dumy. To nieprzypadkowy dzień na złożenie przez was ślubowania. Dzisiaj znajdujemy się w przededniu ważnego święta, Narodowego Święta Niepodległości. Niepodległości, o którą tak bardzo zabiegał i walczył, nasz patron Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Chociaż minął już ponad wiek, zmienili się ludzie, otoczenie, realia w których żyjemy, prawne, ekonomiczne, to nadal niezmienne jest jedno – człowiecze dążenie do wolności – mówił Jacek Bożek, pełniący obowiązki dyrektora szkoły.

Po ślubowaniu odbyła się ceremonia mianowania uczniów klas LO o edukacji wojskowej na kolejne stopnie awansu: kadeta, młodszego kadeta, starszego kadeta, kadeta sztabowego i starszego kadeta sztabowego.

Podczas uroczystości przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożono kwiaty, ku uczczenia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ślubowanie było również okazją do przyłączenia się uczniów Złotej Kościuszkowskiej, do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Młodzież, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, odśpiewali więc cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, by wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.