10 listopada po godzinie 23 w miejscowiści Przędzel (gmina Rudnik nad Sanem) doszło do wypadku drogowego. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia z udziałem jednego samochodu osobowego marki opel doszło na ulicy Zastawie.

– Pojazd jadąc z nadmierną prędkością zjechał z jezdni ,,łapiąc” pobocze i ,,wybił” się z rowu przez co dachował. Strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy pasażerowi. Po przebadaniu i zebraniu parametrów okazało się, że osoba jest w ciężkim stanie. Wyczuwalny był od niej też alkohol. Prawdopodobnie osoba ta była również pod wpływem środków odurzających. Została przetransportowana do szpitala – relacjonują niżańscy strażacy.

Do szpitala trafiła również osoba kierująca autem. Jak dodają strażacy osoba ta też była pod wpływem alkoholu, miała 3 promile. Nie wykluczone, że wcześniej zażyła środki odurzające.

Na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Fot. Nisko 112 – Ratownictwo powiatu niżańskiego