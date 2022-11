10 listopada w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli można było poczuć ducha patriotyzmu. A to wszystko za sprawą przedszkolaków, które poprzez muzykę przypomniały jak ważny dla Polaków powinien być dzień odzyskania niepodległości.

Z okazji obchodów 11 listopada oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli, zorganizowało I Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Przedszkolaki dla seniorów”.

– Dzieciaki przedszkolne niekoniecznie rozumieją co to jest ta niepodległość, a piosenką zawsze łatwiej jest im to wytłumaczyć. Patriota to nie tylko ten co chodzi z flagą, ale ten co ma Polskę w sercu i my chcemy, żeby te dzieciaki Polskę w sercu miały. Z drugiej strony są seniorzy, którzy inaczej tę niepodległość rozumieją i widok przedszkolaków, którzy o Ojczyźnie pamiętają i te pieśni patriotyczne śpiewają przywołują miłe wspomnienia – mówi Agnieszka Żuchowska z Przedszkola Niepublicznego „Chatka Misia” w Stalowej Woli.

Udział w przeglądzie wzięło 12 stalowowolskich przedszkoli w tym jedno z Niska. Dzieci wykonały utwory dobrze znane oraz mniej znane, ale równie piękne. Mali wykonawcy wspaniale się zaprezentowali, nie tylko jeśli chodzi o wykonanie przygotowanej pieśni, ale również o stroje i układy choreograficzne. Seniorzy byli zachwyceni małymi artystami. Niejeden po kryjomu uronił łzę ze wzruszenia.