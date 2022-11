Pary, które ponad pięćdziesiąt lat temu przysięgały sobie miłość i wierność, zostały uhonorowane Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość wręczenia odznaczeń w gminie Radomyśl nad Sanem odbyła się w Pniowie.

Złote gody świętowali: Zofia i Andrzej Drzewi z Pniowa, Krystyna i Eugeniusz Gugałowie z Pniowa, Maria i Kazimierz Kałdonowie z Pniowa, Maria i Stanisław Kosińscy z Chwałowic, Mirosława i Stanisław Krausowie z Nowin, Krystyna i Ryszard Łupieżowie z Żabna, Halina i Jan Majowie z Chwałowic, Maria i Jan Oszustowie z Nowin, Regina i Edward Temporalowie z Woli Rzeczyckiej, Zofia i Witold Woźniakowie z Antoniowa

Krystyna i Jan Sysołowie z Woli Rzeczyckiej. W tym roku sześćdziesięcioletni staż małżeński, „Diamentowe Gody” obchodzili Halina i Bolesław Chmurowie, Feliksa i Eugeniusz Nachtmanowie, Janina i Teodor Turkowie. Nie wszyscy jubilaci byli obecni na uroczystości.

– Minęło 60, ale też 50 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem… Z tej tak miłej okazji, jubileuszu waszego pożycia małżeńskiego składam wam, drodzy jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na waszej skroni. Znamienne jest to, że pan Prezydent RP Andrzej Duda za pół wieku przeżytego wspólnie związku małżeńskiego uhonorował was „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uważam, że jest to jedno z najcenniejszych wyróżnień dla obywateli naszej ojczyzny – mówił wójt gminy Jan Pyrkosz.

„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP, pamiątkowe listy gratulacyjne, upominki i kwiaty dla jubilatów wręczyli: wójt Jan Pyrkosz, przewodniczący rady Edward Wermiński i kierownik USC Agata Wydra. Para małżeńska obchodząca „Diamentowe Gody” i obecna na uroczystości otrzymała z rąk wójta pamiątkowy grawerton z gratulacjami i życzeniami.

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne, na które składały się tańce i piosenki w wykonaniu dzieci oraz pokaz gimnastyczny dziecięcej grupy akrobatycznej z Antoniowa.