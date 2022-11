W niedzielę zakończyły się w Mielcu Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn. Srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski do lat 23 w kategorii wagowej do 63,5 kg wywalczył Beniamin Zarzeczny ze Stalowej Woli.

Wychowanek Stali Stalowa Wola Boxing Team, obecnie zawodnik BKS Skorpion Szczecin i młodzieżowy mistrz Polski z roku 2021 został rozstawiony z numerem pierwszym, i rozpoczął turniejowe zmagania od ćwierćfinałów.

W walce o strefę medalową pokonał jednogłośnie na punkty kolegę klubowego Szymona Piersiaka. W półfinale trafił ponownie na swojego kolegę ze Skorpiona, Łukasza Perkowskiego i także ten pojedynek wygrał 5:0.

– To była ciężka walka. Przegrałem pierwszą rundę i później musiałem dobrze się spiąć, żeby przeważyć szalę zwycięstwa na swoją stronę – mówi Beniamin Zarzeczny, który zakończył walkę z rozciętym łukiem brwiowym.

W drugim półfinale Oliwier Zamojski z Concordii Knurów pokonał na punkty 5:0 aktualnego mistrza Polski seniorów Arkadiusza Zakharyana ze Skorpiona Szczecin.

Finał: Zarzeczny – Zamojski. W narożnika stalowowolanina stanął gościnnie Władysław Wydra – jego pierwszy trener, były znakomity pięściarz wagi ciężkiej i superciężkiej Stali Stali Stalowa Wola i Stali Rzeszów, później trener Feniksa i Stali Boxing Team. Dla Benka było to pierwsze spotkanie z pięściarzem z Knurowa. Nigdy wcześniej z nim rękawic nie skrzyżował. Walka przez długi czas była wyrównana. Widać było, że obydwaj czują przed sobą duży respekt. Po dwóch rundach był remis. O tym, kto stanie na najwyższym stopniu podium, zadecydowały ostatnie trzy minuty walki. Należały one do Zamojskiego. Wygrał 5:0. Dwóch sędziów punktowało 30:27 dla zawodnika ze Śląska, a trzech 29:28.

– Moim głównym celem było wywalczenie złotego medalu i mistrzostwa, ale tym razem nie udało się. Od początku nie czułem walki, nie mogłem się wstrzelić, kompletnie nie był to mój dzień i tego dnia przeciwnik był lepszy, i zasłużenie sięgnął po tytuł. Mnie pozostaje cieszyć się ze srebra wywalczonego w bardzo mocno obsadzonej kategorii i przygotowywać się do kolejnych walk, kolejnych mistrzostw.

Srebrny medal mieleckich mistrzostw Polski jest siódmym medalem w kolekcji wychowanka Stali Stalowa Wola Boxing Team, wywalczonym w krajowym czempionacie (2 złote – 3 srebrne – 2 brązowe).

W 12 walkach finałowych MMP w Mielcu wystąpił tylko jeden reprezentant klubu województwa podkarpackiego. W kategorii wagowej +91 Adam Ziomek z Wisłoka Rzeszów przegrał 2:3 z Oskarem Safarynem z Bagdasarian Boxing Club Poznań.