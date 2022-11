Wspominamy osoby ze Stalowej Woli i regionu, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odeszły do wieczności. Niech pamięć o nich nie zgaśnie, a zapłonie szczególnie w listopadowe dni zadumy.

Rok 2021

ANNA WIATROWICZ

Wieloletnia pracownica i szefowa służb księgowo-finansowych Huty Stalowa Wola. Była córką stalowowolskich pionierów – jej rodzice, Józef i Janina Westerowscy przybyli tu w 1938 r. Zmarła 21 października, w wieku 86 lat.

Urodziła się 2 stycznia 1935 r. w Dąbrowie Górniczej. 14 czerwca 1939 r. 4,5 letnia Ania była w grupie dzieci, które prezydencka para Ignacy i Maria Mościccy gościła w czasie uroczystości poświęcenia i otwarcia Zakładów Południowych.

W 1959 r. ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w i podjęła pracę w księgowości Huty Stalowa Wola, a w 1968 r. została kierownikiem działu finansowego HSW. Ceniona za zorganizowanie dobrej i efektywnej współpracy służb księgowo-ekonomicznych siedmiu zakładów wchodzących w skład Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola, zatrudniającego wówczas 26 tysięcy ludzi. Jej rozwiązania w prowadzeniu księgowości przyjęły inne przedsiębiorstwa. Odznaczono ją m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Anny Wiatrowicz odbył się 25 października 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ADAM KOPTYRA

Jeden z założycieli i działaczy NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola w 1980 roku. Zmarł 26 października, w wieku 94 lat.

Urodził się 22 grudnia 1927 r. w Zaleszanach. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a potem jako inżynier pracował w Hucie Stalowa Wola i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych. 17 września 1980 roku uczestniczył jako jeden z siedmiu przedstawicieli MKZ NSZZ „Solidarność” Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola w pierwszym zjeździe przedstawicieli MKZ w Gdańsku, podczas którego powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Od stycznia do grudnia 1981 r. był sekretarzem Komisji Zakładowej „S” w HSW liczącej wówczas blisko 23 tys. członków. W stanie wojennym internowany w Załężu. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W latach 2002-2006 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Stalowej Woli.

Adam Koptyra spoczął 29 października 2021 r. na cmentarzu w Zaleszanach.

FRANCISZEK GĘBOWIŚ

Pierwszy prezes stalowowolskiego Klubu Seniora EMKA, absolwent 2-letniego Studium Sztuki Cyrkowej w Julinku pod Warszawą. Zmarł 3 listopada w Mielcu, w wieku 82 lat.

Urodził się 2 lipca 1939 r. Rzeszowie. Był człowiekiem wielu talentów i pasji. Po ukończeniu szkoły w Julinku zaczął pracować w cyrku „Miś”, z którym pod koniec lat 50. zjechał całą Polskę. Jego specjalnością była woltyżerka, czyli jazda i akrobacje na koniu, ale dawał też popisy żonglerki, ćwiczeń na linie i wałkach oraz różnych sztuk magicznych. Po wojsku, w 1962 r. trafił do Stalowej Woli, gdzie pracował w HSW, m.in. jako wytapiacz na Stalowni, zaocznie ukończył liceum ogólnoekonomiczne w Rzeszowie. W 1971 r. zaczął prowadzić grupę akrobatyczną przy Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli, a w 1988 r. został pierwszym prezesem Klubu Seniora EMKA.

Franciszka Gębowisia pożegnaliśmy 6 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

STANISŁAW BEDNARSKI

Wieloletni lekarz w ośrodku zdrowia w Zbydniowie. Był jednym z najstarszych czynnych lekarzy na Podkarpaciu. Zmarł 24 listopada, w wieku 91 lat.

Stanisław Bednarski urodził się 30 kwietnia 1930 r. w Wysokiej k. Łańcuta. Do Zbydniowa trafił z nakazu pracy w 1954 r. Początkowo pracował tu jako felczer, a później lekarz. Tu się ożenił i zamieszkał. Pracował do końca czerwca 2018, w niektórych tutejszych rodzinach leczył 5 kolejnych pokoleń! Był też znanym społecznikiem, m.in. inicjatorem budowy obecnego ośrodka zdrowia w Zbydniowie. W 2018 r. odsłaniał w Zbydniowie pomnik na 100-lecie odzyskania niepodległości.

– To był doktor Judym naszych czasów – mówił kapłan podczas pogrzebu Stanisława Bednarskiego. Zmarły został pochowany 24 listopada na cmentarzu w Zaleszanach.

MAREK WIATROWICZ

Człowiek wielu pasji i zainteresowań, przez lata, jako pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przybliżający jej mieszkańcom historię ich miasta i regionu. Zmarł 6 grudnia, w wieku 60 lat.

Urodził się 3 lipca 1961 r. w Stalowej Woli – jego dziadkowie byli pionierami naszego miasta, do którego przybyli w 1938 r. z Dąbrowy Górniczej (był synem Anny Wiatrowicz). Ukończył LO im. KEN przy ul. Staszica, a na początku lat 80. był kierownikiem sportowym juniorskiej drużyny koszykarzy ZKS Stal. W latach 1984-2000 mieszkał i pracował w Chojnowie na Dolnym Śląsku, gdzie założył rodzinę. Po powrocie do Stalowej Woli podjął pracę w Muzeum Regionalnym, w dziale edukacji i wydawnictw. Był wielkim popularyzatorem historii Stalowej Woli: oprowadzał wycieczki, prowadził lekcje muzealne, okolicznościowe spotkania, przygotowywał wystawy, krzewił tę historię w licznych publikacjach i filmach dokumentalnych.

Marek Wiatrowicz spoczął 11 grudnia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JERZY MAJGIER

Wieloletni radny Stalowej Woli, zasłużony działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii świętego Floriana. Zmarł 9 grudnia, w wieku 77 lat.

Urodził się 12 czerwca 1944 r. w Rudnikach Mościskach na obecnej Ukrainie. W 1945 r. jego rodzina przyjechała do Polski, do Przemyśla, a w 1968 r., już po wojsku, trafił do drużyny piłkarskiej Stali Stalowa Wola i związał się, także rodzinnie, z naszym miastem.

Przez pięć kolejnych kadencji (1998-2018) był radnym Rady Miejskiej Stalowej Woli, a ostatnio członkiem Miejskiej Rady Seniorów. Przez lata przewodniczył Komisji Mieszkaniowej.

– Był bardzo ciepłym i serdecznym człowiekiem, także w stosunku do wszystkich kapłanów naszej parafii, i bardzo zaangażowanym w życie jej wspólnot. Szczególnie opiekował się ks. prałatem Janem Koziołem, służył mu wszelką pomocą i ramieniem, kupował lekarstwa, woził swoim samochodem – tak wspominał go ks. Wacław Gieniec, proboszcz parafii św. Floriana w Stalowej Woli.

Jarzy Majgier został pochowany 11 grudnia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JERZY KOZIELEWICZ

Wieloletni prezes Fundacji Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli i radny miasta. Zmarł 16 grudnia, w wieku 70 lat.

Był radnym Stalowej Woli przez pięć kolejnych kadencji (1990-2010), a w latach 2006-2008 był także przewodniczącym rady miejskiej. Ponadto przez 17 lat (1991-2008) szefował Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Po rozstaniu się z samorządem pracował jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Na emeryturę przeszedł w listopadzie 2017 r., a przez ostatnie lata życia mieszkał w Warszawie.

Pogrzeb Jerzego Kozielewicza odbył się 22 grudnia 2021 r. w parafii św. Hieronima, w warszawskiej dzielnicy Wesoła, na osiedlu Stara Miłosna. Uczestniczyła w nim delegacja ze Stalowej Woli.

ADAM OCZAK

Jeden z liderów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli. Zmarł 27 grudnia w Nisku, w wieku 69 lat.

Urodził się 7 października 1952 roku w Stalowej Woli. Od 1980 roku był w NSZZ „Solidarność” w WSK – PZL Gorzyce. W 1981 roku był członkiem Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność.” W latach 1982 – 1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Obiektowej „Wytop” z powodu „wrogiej działalności.”

W czasie pracy w Zarządzie Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” pełnił skutecznie i z zaangażowaniem zadania szefa Biura Interwencji. Od 1991 roku asystent wojewody tarnobrzeskiego Władysława Liwaka. Pierwszy dyrektor Rejonowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, a później wieloletni dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

Adam Oczak spoczął 30 grudnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

por. HENRYK ATEMBORSKI ps. Pancerny

Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, działacz NSZZ „Solidarność” i podróżnik, przez lata związany z Nową Sarzyną – Honorowy Obywatel tego miasta i gminy. Zmarł w nocy z 30 na 31 grudnia, w wieku 93 lat.

Urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. W okresie II wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej, gdzie był żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, a po wojnie – żołnierzem wyklętym. Był aresztowany i prześladowany przez UB.

Na początku lat 80. działał w rzeszowskiej „Solidarności” i był jej delegatem na I Krajowy Zjazd Związku w Gdańsku.

Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK WSK Mielec, a później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Był gorliwym patriotą, animatorem ruchu kombatanckiego, propagatorem historii Polski oraz podróżnikiem. W dniach 5 maja 2002 r. – 22 kwietnia 2003 r. odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. Z kolei w 2012 r. objechał motorowerem Wyspy Brytyjskie. Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb porucznika Henryka Atemborskiego odbył się 4 stycznia w Rudzie Łańcuckiej w powiecie leżajskim.

BARBARA SZELIGA

Mistrzyni krawiectwa, która przez ponad 40 lat związana była zawodowo z garderobą Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zmarła 31 grudnia, w wieku 63 lat.

Urodziła się 28 września 1958 r. w Dynowie w powiecie rzeszowskim. Praca w stalowowolskiej kostiumerii była jej pierwszą i jedyną w jej życiu zawodowym. „Swoim niezwykłym talentem, wiedzą, inteligencją, pasją, pracowitością i uśmiechem obdarzała kolejne pokolenia artystów działających w zespołach Miejskiego Domu Kultury. Była dla nich nie tylko garderobianą. Serdeczną rozmową, życzliwością, poradą, doświadczeniem niejednokrotnie pomagała rozładować stres przed występem, a scenę uczynić bardziej przyjazną” – tak pożegnano ją na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury.

Barbara Szeliga została pochowana 5 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Rok 2022

ZDZISŁAW BOMBERA

Ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki wielu uczelni, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Zmarł 17 stycznia, w wieku 89 lat.

Urodził się 18 grudnia 1932 r. w Trzeszczanach k. Hrubieszowa.

W 1955 r. ukończył studia na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie podjął pracę na macierzystej uczelni, gdzie w 1962 uzyskał stopień doktora nauk społecznych. W 1978 został doktorem habilitowanym, a w 1982 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.

Od 2002 r. był prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli (pierwotnie w Nisku), gdzie pełnił funkcję rektora (1997–2002). Wypromował 15 doktorów. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Zdzisława Bombery odbył się 2 lutego na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k. Warszawy.

JAN POŁEĆ

Wieloletni samorządowiec i radny Rady Powiatu Niżańskiego. Zmarł 2 marca, w wieku 63 lat.

Służbę publiczną rozpoczął w latach 1990-1994, sprawując mandat radnego Rady Gminy Harasiuki. W latach 1998-2006, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Harasiuki. W 2014 r. został radnym Rady Powiatu Niżańskiego. W kadencji tej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego oraz był aktywnym członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy. W obecnej kadencji był członkiem Zarządu Powiatu Niżańskiego, pracował też w Komisji Budżetu i Administracji. Od 1978 r. był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Harasiukach, a w latach 1988-2012 pełnił funkcję prezesa OSP w Harasiukach.

Pogrzeb Jana Połcia odbył się 7 marca w Harasiukach.

JOANNA WAŃCZYK

Polonistka, wieloletnia wicedyrektor i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zmarła 11 kwietnia, w wieku 92 lat.

Urodziła się 13 sierpnia 1929 r. w Rudniku nad Sanem. Tu po wojnie ukończyła gimnazjum i liceum. W latach 1949-1952 studiowała filologię polską na studiach pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracowała potem w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Stalowej Woli, a w 1959 r. została nauczycielką Szkoły Podstawowej i Liceum nr 44, czyli obecnego Liceum im. KEN. W 1966 r. kończy studia II stopnia na wydziale filologii polskiej UMCS w Lublinie. W czasie swojej długiej kariery nauczycielskiej, pracowała też równolegle w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W 1965 r. została wicedyrektorem, a w latach 1975-1985 była dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. KEN. To za jej kadencji LO wraz z Liceum dla Pracujących przekształciło się w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Joanna Wańczyk została pochowana 19 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

TERESA KOWALIK-GĄSKA

Polonista, pisarka, regionalistka, popularyzatorka dziejów rodzinnego Radomyśla nad Sanem. Zmarła 27 kwietnia w Stalowej Woli, w wieku 81 lat.

Urodziła się 22 kwietnia w Radomyślu nad Sanem. W 1964 r. ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Potem, przez ponad 30 lat uczyła języka polskiego w krakowskich szkołach średnich, była też polonistką-metodykiem i autorką kilku książek o Krakowie. Pisała również o swoim wuju, radomyskim rodaku, znanym pisarzu Janie Wiktorze. Mieszkając w Krakowie, wakacje i święta spędzała w ukochanym Radomyślu, zapraszając tu m.in. swoich krakowskich i zagranicznych znajomych. Kochała przyrodę i nie wyobrażała sobie życia bez domowych zwierząt. Na emeryturze powróciła do rodzinnego gniazda, do ukochanego Radomyśla nad Sanem.

Przez ostatnie lata życia, mimo choroby, dopisywała kolejne rozdziały do swojej książki „Nasz stary, nadsański Radomyślu…”. Szczególnie opiekowała się miejscowym cmentarzem na Zjawieniu – bardzo leżał jej na sercu los zabytkowych nagrobków i pomników na tej nekropolii.

Terasa Kowalik-Gąska została pochowana na tym cmentarzu 29 kwietnia.

FRANCISZEK DUL

Długoletni pracownik Huty Stalowa Wola, znany inżynier i racjonalizator. A także najdłuższy stażem korespondent Socjalistycznego Tempa” i „Sztafety” – teksty pisał już w latach 50. Zmarł 26 kwietnia, w wieku 87 lat.

Urodził się 26 sierpnia 1934 r. w Nowym Narcie. W czasie wojny Niemcy wysiedlili tę wieś pod poligon, a rodzina Dulów zamieszkała w Stalowej Woli. W 1953 r. po ukończeniu Technikum Hutniczego Franciszek rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola na stanowisku technologa. Był potem kierownikiem kilku działów w Zakładzie Mechanicznym. Zaocznie ukończył studia inżynierskie i podyplomowe z ekonomii. W latach 1977-1990 był zastępcą dyrektora zakładu maszyn budowlanych HSW. Przez 18 lat (1972-1990) był doradcą technicznym w HSW, na swoim koncie miał około sto projektów racjonalizatorskich. Po odejściu na emeryturę nie zerwał więzów z HSW, działał aktywnie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, pomagał też „Sztafecie” w redagowaniu wkładek tematycznych o Zakładzie Mechanicznym i jego wyrobach.

Angażował się również w sprawy miasta, szczególnie w rozwiązywanie problemów komunikacyjnych (m.in. przez lata zabiegał o budowę obwodnicy).

Franciszka Dula pożegnaliśmy 29 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

kpt. MARIA MIRECKA-LORYŚ ps. Marta

Żołnierka polskiego podziemia narodowego i Armii Krajowej, komendantka różnych kobiecych formacji wojskowych. Po wojnie działaczka polonijna. Zmarła 29 maja w Warszawie, w wieku 106 lat.

Urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie. W 1921 r. rodzina Mireckich przeniosła się do Racławic k. Niska. W 1937 r. podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Po wojnie wyemigrowała do USA. Przez lata niosła pomoc Polakom na Wschodzie, a w czasie stanu wojennego – rodakom w kraju. To z tamtych czasów, gdy z USA wyjeżdżała do ZSRR, przewożąc przez granicę zabronione w Związku Radzieckim dewocjonalia, pochodził jej przydomek „Przemytniczka Boża”. W 2004 r. powróciła na stałe do Polski i zamieszkała w rodzimym domu w Racławicach.

Pogrzeb Marii Mireckiej-Loryś odbył się 17 sierpnia i miał charakter państwowy z ceremoniałem wojskowym. Po mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, urna z jej prochami spoczęła w grobie na Starych Powązkach.

JULIAN FRYZOWICZ

Pięściarz Stali Stalowa Wola w wadze lekkiej, drużynowy wicemistrz Polski w 1973 r. Zmarł 16 czerwca, w wieku72 lat.

Urodził się 18 lipca 1949 r. w Lubawce na Dolnym Śląsku. Do Stali Stalowa Wola trafił z Glinika Gorlice. Największym jego sportowym sukcesem było zdobycie drużynowego wicemistrzostwa Polski ze Stalą w 1973 roku oraz zdobycie brązowego medalu indywidualnych mistrzostw Polski w Krakowie w roku 1972. Rok wcześniej dotarł do ćwierćfinału MP w Katowicach, a w roku 1974 został zwycięzcą międzynarodowego turnieju „Gryfa Szczecińskiego” w kategorii lekkiej. Dwukrotnie stawał na podium mistrzostw okręgu rzeszowskiego. W 1970 r. został wicemistrzem, a dwa lata później wywalczył mistrzostwo w kategorii lekkiej. Łącznie, przez 10 lat reprezentowania Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola (1965-75), stoczył 107 walk, z których 68 wygrał, 7 zremisował i 32 przegrał.

Julian Fryzowicz został pochowany 22 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

STANISŁAW STARZEC

Znakomity tenisista stołowy ZKS Stal, a wcześniej także piłkarz i… hokeista. Był chodzącą encyklopedią stalowowolskiego sportu. Zmarł 19 czerwca, w wieku 84 lat.

Urodził się 4 lutego 1938 r. w Rzeszowie. W tym samym roku jego rodzina przybyła do Stalowej Woli – ojciec, Antoni Starzec był tu woźnym w szkole ogólnokształcącej.

W 1950 r. Stanisław rozpoczął treningi w sekcji tenisa stołowego ZKS Stal. Wkrótce stał się filarem drużyny, która w 1959 r. awansowała do II ligi, a w roku 1967, po raz pierwszy w historii klubu, do I ligi. Największymi indywidualnymi sukcesami Stanisława Starca było wywalczenie tytułu wicemistrza Polski Wojska Polskiego, dwukrotne mistrzostwo województwa rzeszowskiego w grze pojedynczej i trzykrotne w grze deblowej wspólnie z Edwardem Kiljańskim. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się trenowaniem młodzieży. W latach 1986-1988 przebywał w USA, gdzie pracował przy remontach domów, a w wolnych chwilach grywał w turniejach pingpongowych. Przez wiele lat odwiedzał naszą redakcję, gdzie godzinami rozmawialiśmy o sporcie i… polityce. Wszystkie daty, wydarzenia i nazwiska ze świata stalowowolskiego sportu miał w małym palcu. Był serdeczny, uczynnym i bardzo życzliwym człowiekiem.

Stanisława Starca pożegnaliśmy 22 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JÓZEF WĄTROBSKI

Wieloletni radca prawny Huty Stalowa Wola, działacz społeczny, porucznik Armii Krajowej. Na początku lat 90. zaangażowany w ruch komitetów obywatelskich „Solidarność”. Zmarł 10 września, w wieku 93 lat.

Urodził się 19 marca 1929 r. w Lutczy na Rzeszowszczyźnie. W wieku 15 lat został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej, ps. Strzała. W 1952 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W listopadzie 1954 r. rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola i związał się rodzinnie z naszym miastem. W HSW był radcą prawnym, a przez kilkanaście lat szefował zespołowi zakładowych radców, przez lata pisał też porady prawne do gazety Huty – „Socjalistycznego Tempa”. Działał także w Radzie Robotniczej, był członkiem prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jednym z organizatorów miejscowego Aeroklubu, a na początku lat 60. kierował Uniwersytetem Robotniczym. Społecznie udzielał się w ruchu spółdzielczym. Odszedł na emeryturę z końcem 1992 r. Jako jeden z nielicznych wysoko postawionych pracowników HSW nie należał do PZPR.

Pogrzeb Józefa Wątrobskiego odbył się 16 września na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ksiądz ADAM KAMIŃSKI

Proboszcz parafii w pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach w dekanacie Ożarów w diecezji sandomierskiej. Zmarł 2 października w wieku 51 lat, w 20. roku kapłaństwa.

Urodził się 21 sierpnia 1971 roku w Stalowej Woli. Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1991-1996 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002 roku. Proboszczem w Stodołach został w tym roku, była to pierwsza parafia, którą kierował. Wcześniej był wikariuszem w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

Ksiądz Adam Kamiński został pochowany 7 października na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.