Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na premierę spektaklu pt. „Letni dzień” autorstwa Stanisława Mrożka w reżyserii Marka Urbana. Odbędzie się ona 11 listopada o godzinie 18 w sali widowiskowej NCK „Sokół”.

Główni bohaterowie „Letniego dnia” Sławomira Mrożka to Nieud i Ud. Jednemu nic się w życiu nie udaje, drugiemu – odwrotnie, wszystko przychodzi bez trudu. Obaj są jednak nieszczęśliwi. Uważają, że ich egzystencja jest bezsensowna i chcą ją przerwać samobójstwem. Dziwnym zrządzeniem losu, wybierają to samo miejsce i czas. Wszedłszy sobie w drogę, zaczynają zażarcie dyskutować na temat sensu istnienia. Ich spór

schodzi na dalszy plan, kiedy poznają piękną i intrygującą kobietę. W „Letnim dniu” Mrożek mistrzowsko połączył wyszukany humor z filozoficzną zadumą. Ograniczył do minimum ilość wydarzeń, by wyraziście odmalować psychologiczne wizerunki

postaci. W bohaterów dramatu wcielają się Marek Urban (Nieud), Marcin Folta (Ud) i Joanna Chowaniec (Dama). Uosabiają Mrożkowe rozważania o sensie życia, a jednocześnie dają portrety ludzi z krwi i kości, raz tragicznych, raz groteskowych, a przez cały czas bardzo samotnych.

Bilety do nabycia w NCK „Sokół”. Cena 10 zł.