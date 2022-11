W tym roku mija 5 lat od śmieci wybitnego naukowca, niżanina, współpracownika „Sztafety”, ks. prof. zw. Mariana Wolickiego, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Honorowego Obywatela Miasta Niska.

Ksiądz prof. Marian Wolicki pochodził z niżańskiej dzielnicy Barce. Urodził się 19 grudnia 1941 roku w Nisku. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i ogólniak. W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchowym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1969 roku z rąk biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Przybyszówce. W latach 1971-1975 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów na lubelskiej uczelni krótko pracował jako wikariusz w parafii Łańcut-Fara (1975-1976). Stopień doktorski uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1980. Habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1994), a tytuł profesora uzyskał na tejże uczelni w 2002 r. Prezydent RP nadał mu tytuł „profesora belwederskiego”. Pełnił też funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, a także kierownika Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny w Instytucie Pedagogiki WZNoS KUL i kierownika Katedry Psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 1974 roku wykładał psychologię i filozofię w Instytucie Teologicznym w Przemyślu oraz w Kolegium Teologiczno-Katechetycznym przy tymże Instytucie (1976-2002), gdzie w latach 1991- 2002 był także dyrektorem tej placówki. W latach 2001-2006 pracował jako wykładowca etatowy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu i Jarosławiu. Wykładał także psychologię w Instytutach Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Przemyślu, Jarosławiu, Krośnie i Sanoku oraz w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie, Gródku Podolskim i w Sandomierzu, a także w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.

Ksiądz profesor Marian Balicki był autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, m.in.: „Człowiek w analizie egzystencjalnej i logoterapii Viktora Emila Frankla”, Przemyśl 1986; „Egzystencjalno-analityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologicznopastoralne aplikacje”, Przemyśl 1993; „Relacje osoby a jej samorealizacja”, Wrocław 1999; „Medytacje o istnieniu”, Wrocław 1999; „Wychowanie do wartości”, Wrocław 1999; „Dojrzała osobowość, dojrzałe sumienie”, Wrocław 2000; „Filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i logoterapii”, Wrocław 2001; „Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii”, Wrocław 2002; „Logoterapia w praktyce pastoralnej”, Wrocław 2003; „Otwartość osoby ludzkiej”, Wrocław 2005, „Logoterapeutyczna koncepcja wychowania”, Stalowa Wola 2007; „Wybrane problemy współczesnej psychologii”, Stalowa Wola 2008; „Relacje osobowe”, Sandomierz 2008. Ponadto przetłumaczył i opracował kilka książek z zakresu historii liturgii. Napisał też ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był promotorem 6 prac doktorskich, 14 prac licencjackich z teologii, 415 prac magisterskich, recenzentem w dwóch przewodach profesorskich i dwóch habilitacjach, recenzentem 13 prac doktorskich, 12 prac licencjackich z teologii, 80 prac magisterskich i 55 prac licencjackich.

Niezależnie od pracy naukowej i akademickiej ksiądz profesor zajmował się też historią Niska. Szczególnie zainteresowany był działalnością barona Karola Reichenbacha oraz Marii i Oliviera hr. Rességuier, którzy byli właścicielami dóbr niżańskich w drugiej połowie XIX wieku. Na ten temat napisał kilka wnikliwych artykułów, które ukazały się w latach 90. m.in. w Sztafecie. Napisał także obszerny wstęp do publikacji „Powiat niski i niżański” autorstwa Dionizego Garbacza i Lilli Witkowskiej (2000 r.). Ksiądz prof. Marian Wolicki wydał też w Wydawnictwie Sztafeta dwie książki: „Nisko piórkiem i kreską” (2009 r.) oraz „Dobrodziejka Niska” (2013 r.). Doceniając jego szczególne zasługi, niżańska Rada Miejska nadała mu w 2009 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Niska.

Janusz Ogiński