To tytuł konkursu plastycznego, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Jarocin. Jego celem jest umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych, zachęcenie do współpracy ich rodziców oraz popularyzowanie dyni i jej walorów żywieniowych i dekoracyjnych.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Jarocin. Do konkursu będą zakwalifikowane jedynie prace podpisane przez autora i opiekuna, które nie będą nawiązywać tematycznie do Halloween. Prace nawiązujące do tej tematyki, będą dyskwalifikowane. Ponadto, do konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę w dowolnej stylizacji. Dopuszczany jest każdy rozmiar, rodzaj i kolor dyni. Ostateczny termin składania prac mija 15 listopada o godzinie 15. Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o: zgodność z tematem, umiejętność obserwacji przyrody, oryginalny sposób prezentacji tematu, walory artystyczne i ogólne wrażenia estetyczne.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: uczniowie klas 0, uczniowie klas 1–4 i uczniowie klas 5–8.

Zdjęcia prac laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura-jarocin.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada o godzinie 16.