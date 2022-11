Prawo i Sprawiedliwość otworzyło nowe biuro w Stalowej Woli, obejmujące swoim zasięgiem okręg wyborczy nr 54. Jest to jednocześnie pierwsze w Polsce regionalne biuro organizowanego przez PiS Korpusu Ochrony Wyborów. – To miejsce, które ma tworzyć dobrą atmosferę do dyskusji o Polsce, jak również o naszych sprawach lokalnych. Inspiracją do jego działalności jest hasło „Warto być Polakiem” – mówił 29 października, podczas oficjalnego otwarcia biura prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Mieści się ono na 11. piętrze w wieżowcu Mostostalu przy Alejach Jana Pawła II. Okręg wyborczy nr 54 to okręg do Senatu, obejmujący powiaty stalowowolski, niżański, leżajski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg jako miasto na prawach powiatu. Powstanie biura to efekt zmian w terenowej strukturze PiS – partia ta zorganizowana jest teraz w 94 okręgach (wcześniej w 41), a jej pełnomocnikiem w okręgu nr 54 jest właśnie prezydent Nadbereżny.

Dotrzeć do każdego sołectwa, do każdej parafii

– Liczę, że niedługo zaroi się tu od ludzi, którzy będą chcieli działać w Prawie i Sprawiedliwości i wziąć odpowiedzialność za kraj – powiedział goszczący na otwarciu biura Krzysztof Sobolewski, poseł z Podkarpacia i sekretarz generalny PiS. Półżartem dodał, że zazdrości tak okazałego biura i chętnie zaanektowałby go na potrzeby centrali PiS w Warszawie.

Zaznaczył również, że powstanie 94 okręgów ma zdynamizować działalność PiS w terenie oraz być impulsem do tworzenia i powiększania jego struktur. Że Prawo i Sprawiedliwość chce być bliżej ludzi i ich problemów.

– Chcemy dotrzeć do każdego sołectwa, do każdej parafii z przekazem, co PiS zrobiło do tej pory od 2015 roku, i co planujemy na najbliższe miesiące i lata. By po raz trzeci z rzędu zdobyć mandat zaufania Polaków w wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że przyniosą nam one minimum taki sam sukces, jak wybory w 2015 i 2019 roku – podkreślił Sobolewski.

Żeby wybory były uczciwe

Jednocześnie punkt w Mostostalu będzie to biuro tworzonego przez PiS Korpusu Ochrony Wyborów (KOW).

– To biuro jest dedykowane do otwartej działalności, dla wszystkich tych, którzy mają w sercu Polskę, którzy są również zatroskani o przyszłość, o uczciwość, aby przyszłe wybory były jak najlepiej dopilnowane, aby nikt nie miał wątpliwości, jaki jest werdykt Polaków. Dlatego to miejsce będzie służyć, aby tworzyć Korpus Ochrony Wyborów, aby tutaj szkolić się i przygotowywać. Aby wszyscy mieli pewność, że wybory są przeprowadzone w sposób prawidłowy i dopilnowane – tak ideę KOW tłumaczył Lucjusz Nadbereżny.

Podkreślił także, iż biuro szczególnie dedykowane jest dla ludzi młodych, aby tu mogli przychodzić, dyskutować, odbywać pewną akademię polityczną, by pomagało im wejść w dorosłe życie, w działalność samorządową, polityczną, społeczną.

Wyjaśniał również, iż otwarcie nowego biura nie oznacza zamknięcia dotychczasowych biur senator Janiny Sagatowskiej i posła Rafała Webera w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli przy ul. Wolności.

– One tam pozostają, także jako wyraz naszej programowej współpracy z „Solidarnością”. Biuro w Mostostalu działa w drugiej części miasta, na nowych osiedlach. Mamy tu warunki, które pozwolą na organizację zajęć i spotkań w szerszym kręgu – powiedział prezydent Nadbereżny.

