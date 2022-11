Od teraz książkę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli znajdziemy i zamówimy jeszcze szybciej – za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Wystarczy na smartfon lub tablet zainstalować „Sowa MOBI”, która umożliwia czytelnikom biblioteki korzystanie z katalogu oraz ze swojego konta czytelnika biblioteki. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego Google Play (dla systemu Android) oraz z App Store (dla systemu iOS).

Sowa Mobi pozwala każdemu niezalogowanemu użytkownikowi (w tzw. trybie anonimowym) na przeglądanie katalogu i inteligentne wyszukiwanie proste lub zaawansowane za pomocą atrybutów tj. tytuł, autor, temat, forma i typ, gatunek. Widoczne są również statusy dostępności książek oraz innych zbiorów katalogowych.

Z kolei zalogowany użytkownik dodatkowo zyskuje możliwości: zamawiania, rezerwowania, wypożyczania i prolongowania udostępnionych do wypożyczania zbiorów bibliotecznych. Ponadto ma wgląd w historię swoich wypożyczeń i stan rozliczeń z biblioteką. Aplikacją możemy też edytować niektóre dane w swoim profilu. Będziemy także informowani o zmianach stanu zamówień zbiorów oraz kończących się terminach zwrotów wypożyczonych zbiorów lub ich przekroczeniu za pomocą powiadomień PUSH.

– Do tej pory katalog mogliśmy przeglądać za pośrednictwem strony www, albo wybierać książki po prostu przeglądając biblioteczne półki. Teraz mamy trzecią opcję. Jest bardzo zbliżona do tego, co oferował nam katalog on-line, ale nie musimy uruchamiać komputera. Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji i korzystania z naszych zbiorów – mówi Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

Aplikację można pobrać poprzez stronę www MBP, specjalne linki dostępne są także na Facebookowym Fanpageu’u biblioteki. Kody QR, które przekierują nas w miejsca, skąd można pobrać Sowa MOBI dostępne są także w widocznych miejscach w bibliotece. Zeskanować możemy je choćby pożyczając lub oddając literaturę, w którejkolwiek z placówek.

Czytaj również: