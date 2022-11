Muzeum Regionalne w Stalowej Woli odkupiło budynek mieszczący się przy ulicy Bełżyńskiego 18 w Rozwadowie. Kamienica została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Obecnie trwa proces przygotowywania wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu.

7 kwietnia 2022 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zakupiło kamienicę przy ul. S. Bełżyńskiego 18 w Stalowej Woli, dawny punkt konspiracyjny Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej, tzw. Górkę. Zakup dofinansowano ze środków Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja „Niepodległość po polsku”. Całkowity koszt zadania: 200 tys. zł, z czego dotacja to 180 tys. zł.

– Obecnie wspólnie z zespołem Muzeum oraz władzami Fundacji Kedyw przygotowujemy wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu, gromadzimy materiały archiwalne oraz źródła, które będą podstawą rewitalizacji. Muzeum otrzymało wytyczne konserwatorskie w sprawie remontu kamienicy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Tarnobrzegu. Kolejnym etapem będzie szacowanie wartości zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Szacowanie nastąpi jeszcze w tym roku. Następnym krokiem będzie przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego do odpowiedniego programu, którego nabór będzie otwarty – informuje Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Planowane źródła finansowania: dotacja z EFRR, wkład własny, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dotacje EOG – tzw. „fundusze norweskie” (dotacje współfinansowane środkami zagranicznymi z Mechanizmu Finansowego EOG/NMF).

– Obiekt wymaga przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji technicznej, projektowej, przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji obiektu, przywrócenia mu historycznej elewacji, konserwacji elementów zabytkowych, budowy wystawy stałej z zachowaniem unikatowego pokoju konspiratorów, odtworzenia sali widowiskowej, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowania działki otaczającej budynek. Funkcją podstawową zmodernizowanego obiektu będzie pierwsze w Polsce Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej z multimedialną wystawą stałą zlokalizowaną na strychu. Najważniejszym zadaniem będzie zachowanie jak najwięcej oryginalnych elementów, a w szczególności pomieszczenia Kedywu Armii Krajowej, zbudowanego jednoosobowo przez żołnierza AK Czesława Kamińskiego „Głaza”. Wnętrze pomieszczenia Kedywu zostanie odtworzone według m.in. relacji żołnierza Jerzego Łyżwy-Łyżwańskiego. Narracja wystawy zostanie oparta na autentycznych wydarzeniach z 18 maja 1944, kiedy to niemieccy żołnierze wpadli na trop stalowowolskich konspiratorów i zlikwidowali ich rozwadowską siedzibę czyli legendarną „Górkę”. Tak to miejsce nazwali żołnierze AK. Oprócz atrakcyjnych rozwiązań scenograficznych na ekspozycji zaprezentujemy unikatowe pamiątki związane z aktywnością działaczy podziemia niepodległościowego oraz artefakty odkryte w obiekcie podczas prac porządkowych. Przy muzeum powstanie pracownia naukowa, która opracuje i udostępni Archiwum Kedywu – mówi Aneta Garanty.

Archiwum zgromadził założyciel Fundacji Kedyw i zgodnie z jego deklaracjami tysiące zgromadzonych materiałów historycznych, fotografii i artefaktów po modernizacji „Górki” zostanie przekazanych do zbiorów tejże placówki. Zadaniem pracowni będzie opracowanie, digitalizacja i upowszechnianie zgromadzonych materiałów wśród badaczy, pasjonatów, historyków i regionalistów.

– Atutem budynku jest sala widowiskowo-kinowa, jaką do tej pory nie dysponował żaden obiekt należący do Muzeum Regionalnego. W tej przestrzeni zaplanowane są projekcje kinowe, spotkania filmowe z udziałem aktorów, reżyserów, historyków i filmoznawców, a także wydarzenia artystyczne tematycznie związane z historią Armii Krajowej, II wojny światowej itp. W salach wystaw czasowych zaplanowano ekspozycje o tematyce patriotycznej i niepodległościowej. Zmodernizowany obiekt pełniłby również funkcję centrum inicjującego oraz koordynującego wydarzenia patriotyczne organizowane dotychczas przez władze miejskie przy współudziale Muzeum oraz lokalnych stowarzyszeń. Są to: obchody rocznicy rozbicia „Górki”, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Patriotyczne śpiewanie, Piknik Militarny, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i wiele innych. Powyższe działania służyć będą integracji mieszkańców poszczególnych osiedli Stalowej Woli oraz lokalnych organizacji działających na terenie miasta. Z pewnością ostateczny kształt placówki zostanie ustalony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i niewątpliwie konieczne są tu konsultacje społeczne – informuje Aneta Garanty.

Termin otwarcia muzeum dla zwiedzających nie jest jeszcze znany bowiem jego tworzenie według szacunków zajmie kilka najbliższych lat.

W czerwcu 2022 roku na wniosek Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli kamienica przy ul. Bełżyńskiego została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-175413.