Kierowcy poruszający się ulicą Dmowskiego w sąsiedztwie budynków 2 i 3 skarżą się na słabą widoczność spowodowaną rosnącym tam żywopłotem. Niedawno w miejscu tym doszło do potrącenia rowerzysty. Mieszkańcy apelują o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i rowerzystów.

– Mieszkańcy zwracali się już wcześniej o ścięcie żywopłotu na samym początku ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych. Został on podcięty, ale dalej utrudnia widoczność, co między innymi skutkowało potrąceniem rowerzysty w dniu 28 września br. Oczywiście kierowcy muszą tu zachować szczególną uwagę. Na tej drodze jest duży ruch z racji tego, że znajdują się tu instytucje miejskie jak i mieszkańcy wjeżdżając w następną uliczkę do Przedszkola, jadą dalej i wyjeżdżają właśnie tą drogą ul. Dmowskiego. Aby zobaczyć czy rowerzysta nie nadjeżdża trzeba wjechać na całe przejście dla pieszych i połowę ścieżki rowerowej. Mieszkańcy proszą o postawienie lustra po drugiej stronie oraz przeniesienia fragmentu żywopłotu (nie ścięcie), w inne miejsce – czytamy w interpelacji radnego Dariusza Przytuły.

W przygotowanej przez magistrat odpowiedzi czytamy, że w zieleńcu przy budynku nr 2 ul. Dmowskiego, w rejonie skrzyżowania ulic Dmowskiego i Popiełuszki rosną dwa formowane, dojrzałe żywopłoty z lilaka pospolitego o wysokości ok. 2 m oraz 1,2 m. W tzw. „trójkącie widoczności” znajdują się również zdeformowany żylistek, kilka sztuk krzewów forsycji kształtowanych na „maczugi” oraz ogłowione samosiewy klonów jesionolistnych. Rośliny nie są młode, na przestrzeni lat wielokrotnie były poddawane silnym cięciom technicznym, mającym na celu poprawienie widoczności, ale też skutkujących zdeformowaniem ich pokrojów

Propozycja miasta jest taka, aby zamiast przesadzać krzewy wykonać w ich miejsce nowe nasadzenia z roślin niewymagających w przyszłości nadmiernych cięć i deformacji, odpornych na trudne warunki miasta, a także ozdobnych.

Ponieważ ulica Dmowskiego przecina się w tym miejscu z ul. Popiełuszki, a ta jest w zarządzie dróg powiatowych, temat ustawienia lustra został przekazany do zarządcy drogi.